Кому потрібно відмовитися від полуниці

Незважаючи на безліч корисних властивостей полуниці, є категорії людей, яким цей продукт буде недоступний за медичними показаннями.

Фахівці назвали умови, при яких важливо проявляти особливу обережність при вживанні цієї ягоди, попереджає lekaris.tv

Діабетики повинні бути особливо уважні, оскільки в одній порції полуниці (150 гр) близько 10 грамів цукрів, і в сезон ягоди можна легко перевищити денну норму споживання цукру.

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Людям зі схильністю до алергії також потрібно бути обережними, оскільки полуниця – алерген і часто викликає відповідну реакцію організму. При його першій появі – почервонінні шкіри, свербіжу, болю у животі – слід негайно звернутися до лікаря.

Органічні кислоти полуниці можуть дратувати епітелій шлунково-кишкового тракту. Особам, які страждають на гастрит, гастродуоденіт, виразку дванадцятипалої кишки або шлунку, теж варто почекати з солодким десертом.

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Слід утриматися від вживання полуниці також людям з хворобами суглобів в анамнезі. Полуничний сік може сприяти появі подагричного больового синдрому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, алергія, викликана пилком рослин, супроводжується такими симптомами, як почервоніння очей, закладеність носа, мокрий кашель і біль в горлі. Щоб полегшити їх прояв, необхідно додати в свій раціон імбир, куркуму, помідори, лосось і продукти, багаті вітаміном С.

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