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Корисні млинці з двох інгредієнтів: рецепт від дієтолога

1.1т
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Лікар-дієтолог з Австралії Ребекка Готорн розповіла, як приготувати корисні панкейкі лише з двох інгредієнтів. Рецептом вона поділилася у своєму Instagram.

За її словами, для приготування знадобиться лише два яйця і супер-стиглий банан. Від себе додамо, що для такого рецепта ідеально підійдуть перестиглі банани, які вже почали темніти.

"Якщо ви хочете зробити панкейкі більш пишними, ви можете додати в суміш кілька столових ложок вівсяних пластівців чи борошна – гречаного або цільнозернового", – написала Ребекка.

Подавати можна з улюбленими фруктами і ягодами.

Подавати можна з улюбленими фруктами і ягодами. Джерело: unsplash.com

unsplash.com

Знадобиться:

  • яйця – 2 шт.

  • великий стиглий банан – 1 шт.

  • олія – для змащення

Як готувати:

  1. Яйця збити в мисці.

  2. Банан розім'яти виделкою і перемішати з яйцем.

  3. Антипригарну сковорідку нагріти і трохи змастити олією. Наливати млинці ложкою і смажити до золотистого кольору з обох боків.

Подавати такі панкейкі Ребекка радить зі свіжими фруктами і ягодами і поливати натуральним йогуртом, кленовим сиропом, медом або лимонним соком, змішаним з коричневим цукром.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Масляна
Тег
рецепт
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