Корисні млинці з двох інгредієнтів: рецепт від дієтолога

Лікар-дієтолог з Австралії Ребекка Готорн розповіла, як приготувати корисні панкейкі лише з двох інгредієнтів. Рецептом вона поділилася у своєму Instagram.
За її словами, для приготування знадобиться лише два яйця і супер-стиглий банан. Від себе додамо, що для такого рецепта ідеально підійдуть перестиглі банани, які вже почали темніти.
"Якщо ви хочете зробити панкейкі більш пишними, ви можете додати в суміш кілька столових ложок вівсяних пластівців чи борошна – гречаного або цільнозернового", – написала Ребекка.
Подавати можна з улюбленими фруктами і ягодами. Джерело: unsplash.com
unsplash.com
Знадобиться:
яйця – 2 шт.
великий стиглий банан – 1 шт.
олія – для змащення
Як готувати:
Яйця збити в мисці.
Банан розім'яти виделкою і перемішати з яйцем.
Антипригарну сковорідку нагріти і трохи змастити олією. Наливати млинці ложкою і смажити до золотистого кольору з обох боків.
Подавати такі панкейкі Ребекка радить зі свіжими фруктами і ягодами і поливати натуральним йогуртом, кленовим сиропом, медом або лимонним соком, змішаним з коричневим цукром.
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