Кожен знайде своє: АБК Дніпро презентує колекцію сидрів

Літо – час свіжих смаків, безтурботного відпочинку та яскравих вражень. Забезпечити все це українцям допоможе компанія АБК Дніпро, яка пропонує власну колекцію сидрів, що задовольнить будь-який смак.

Лінійка сидрів ТМ "Браво" налічує 6 яскравих самобутніх смаків, що підкреслюють базовий аромат сидру, приготованого за традиційним рецептом. Команда технологів АБК Дніпро, окрім класичного яблучного сидру ("Apple"), створила також колекцію білих газованих сидрів зі смаками апельсина ("Orange"), лайма ("Lime"), м’яти ("Mojito"), персика ("Peach") та чорниці ("Bilberry").

Серед такого розмаїття кожен знайде свій улюблений смак, - переконані у компанії.

Виробник радить вживати сидри "Браво" охолодженими. Найкраще аромат та всі відтінки смаку цього легкого алкогольного напою розкриваються за температури 4-7°С.

Додаткова відмінність сидру ТМ "Браво": напій виготовляється з кришталево чистої води, що видобувається на території підприємства із власної 120-метрової артезіанської свердловини. Вода збагачена корисними для здоров’я мінералами та мікроелементами.

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