Козяче vs коров'яче: експерт розвінчав відомі міфи про молоко

Козяче молоко є найкращою альтернативою коров'ячого. За даними численних досліджень, воно викликає меншу кількість проблем із травленням і більше нагадує грудне молоко.

Однак його користь обросла безліччю помилкових міфів. На думку Лоренцо Траверсетті, доктора біологічних наук в області харчування, ці два види молока однаково підходять для вживання, тому що являють собою цінне джерело кальцію, білків, вітамінів і мінералів, повідомляє melarossa.it.

До істотних відмінностей відноситься вищий вміст жиру в козячому молоці, ніж у коров'ячому (4,8 г проти 3,6 г), а також його краща переносимість.

У козячому молоці міститься більше кальцію, ніж у коров'ячому

Міфи про козяче молоко: правда чи брехня?

1. У ньому менше калорій, ніж у коров'ячому – брехня

Козяче молоко містить 75 ккал на 100 мл проти приблизно 63 ккал коров'ячого.

2. Ті, хто не переносить лактозу, можуть пити козяче молоко – брехня

Незважаючи на меншу кількість лактози, козяче молоко все одно містить цей тип цукру. Таким чином, воно може викликати алергічну реакцію або типові симптоми харчової непереносимості у тих, хто від цього страждає.

3. Козяче молоко краще засвоюється – правда

Це пов'язано з наявністю жирних кислот з коротким ланцюгом (SCFA), які безпосередньо засвоюються ентероцитами і відправляються в печінку. Завдяки цьому козяче молоко вважається більш легкозасвоюваним, ніж коров'яче.

4. Козяче молоко корисніше коров'ячого – брехня

Немає більш або менш корисного молока. Ці два типи мають макроелементи і мікроелементи, дуже схожі один на одного, але з істотними відмінностями щодо жиру, кальцію та вмісту калорій.

5. Козяче молоко менш жирне, ніж коров'яче – брехня

Насправді, вміст жиру в козячому молоці вищий, ніж у коров'ячому, але тип жиру відрізняється. В ньому присутня категорія жирних кислот з коротким ланцюгом (SCFA), які слідують своїм метаболічним шляхом, відміннім від інших.

Вони поглинаються клітинами кишківника і направляються безпосередньо в печінку. Це дозволяє їм не перетворюватися на жирові агломерати (хіломікрони), які безпосередньо відповідальні за утворення атерогенних бляшок, типових, наприклад, для холестерину.

6. У козячому молоці більше білка – брехня

Немає суттєвої різниці між вмістом білка в коров'ячому і козячому молоці. Що трохи змінюється, так це амінокислотний склад. Фактично, в козячому молоці виділяється присутність високих концентрацій таурину, амінокислоти, яка не належить до 20 найвідоміших, але дуже важлива для забезпечення правильного розвитку плоду. Це робить його найбільш схожим на грудне молоко.

7. Козяче молоко містить більше кальцію, ніж коров'яче – правда

Цей аспект, можливо, є однією з основних сильних сторін цього типу молока. Коров'яче молоко містить близько 119 мг кальцію в 100 мл продукту, в той час як козяче – близько 134 мг. Ця властивість робить його ідеальною їжею для дітей, літніх людей та всіх тих, хто піклується про здоров'я своїх кісток.

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