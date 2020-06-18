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Кращі продукти для літньої спеки

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Спека не кращим чином впливає на раціон і режим сну. Експерти визначили продукти, які потрібно їсти, щоб не перегріватися в спекотну погоду. Крім традиційних кавуна та м'ятних напоїв, в список рекомендованих продуктів входять шпинат, перець чилі та суп.

Дієтолог Деніел О'Шонессі склав для independent.co.uk список кращих продуктів, які потрібно їсти, щоб не перегрітися. "Деякі з ваших улюблених страв можуть допомогти зробити спеку більш терпимою, - пояснив дієтолог. - Підбираючи кавун, куркуму та зменшуючи кількість вуглеводів і білка в своєму раціоні, ви надійно позбавитеся від спеки".

Суп - відмінна їжа в спеку

Суп - відмінна їжа в спеку

Getty

За словами О'Шонессі, незважаючи на те, що суп традиційно вважається зимовою стравою, тарілка супу ввечері, коли температура починає падати, може насправді допомогти вам в спекотний період літа: "Це змусить вас більше потіти, але по мірі випаровування вологи тіло охолоджується ".

Перець чилі є відмінним вибором в спекотну погоду

Перець чилі є відмінним вибором в спекотну погоду

Getty

Він також вважає, що гострий перець чилі є відмінним вибором в спекотну погоду, пояснюючи, що капсаїцин, який міститься в ньому, посилає мозку сигнал про те, що тіло перегріте. В результаті ви будете більше потіти, щоб охолодити своє тіло.

Куркума допомагає впоратися зі спекою

Куркума допомагає впоратися зі спекою

Getty

Сильний протизапальний ефект куркуми також робить її хорошим варіантом в гарячу погоду. Куркумін, який є активним інгредієнтом в спеціях, сприяє хорошій циркуляції крові, прискорює кровообіг та охолоджує тіло.

Дієтолог також назвав цибулю в якості продукту, який вже більше 3000 років використовується в аюрведичній медицині для лікування теплового удару.

10 кулінарних ідей, щоб охолодити себе в спеку

  1. Їсти шпинат

  2. З'їсти тарілку супу

  3. Вибрати страви з перцем чилі

  4. Їсти кавун

  5. Заправляти страви куркумою

  6. Зменшити споживання вуглеводів

  7. Скоротити споживання м'яса

  8. Їсти цибулю

  9. Споживати страви та напої, що містять м'яту

  10. Шукати рецепти з кокосовим молоком

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