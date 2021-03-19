10 фото кулінарних "шедеврів", від яких вам перехочеться їсти

Мистецтво кулінарії зовсім не з легких, іноді спроби навчитись готувати перетворюються на справжню катастрофу на кухні. Злиплі макарони і підгоріла піца – зовсім не привід для відчаю.

Автори гастрономічних "шедеврів" не опускають рук і намагаються опанувати ці навички. Користувачі порталу Reddit часто публікують свої кулінарні невдачі з гумором. OBOZREVATEL зібрав страви, які розсмішили мережу.

Пиріг мав вийти у формі щура. На фото – результат семигодинної роботи двох сестер.

Торт на день народження вийшов не дуже. Джерело: Reddit/TheTurfinator

Ще один "апетитний" торт на день народження, який пекли дівчата, далекі від кулінарії.

Торт на мамин день народження вийшов не дуже апетитним. Джерело: Reddit/Kiram_OW

"Правильні" кекси без борошна й молока зіпсували форму.

Кекси без глютену та молока. Джерело: Reddit/YoloSwag4Life69

Дівчина вперше спробувала готувати круасани.

Дівчина хотіла приготувати круасани. Джерело: Reddit/SandboxSimulator

Користувач із ніком Getyeeted06 розповів, що його мама забула, що пластик не можна використовувати в духовій шафі.

Пластикова таця не підходить для запікання в духовці. Джерело: Reddit/Getyeeted06

Чизкейк до святкового столу не вдався.

Вийшов злегка присмалений чизкейк. Джерело: Reddit/GonnaGoFat

Хлопець попросив кохану приготувати каву з тостом і джемом, а дівчина сприйняла побажання буквально.

Кава в прямому сенсі з тостом і джемом. Джерело: Reddit/Sahlmos

Кулінарні експерименти спалили половину кухні.

Дівчина поставила смажити картоплю. Джерело: Reddit/The_Cat_With_2_Heads

Хлопець ще довго буде пам'ятати приготований копчений сир.

Студент спробував приготувати копчений сир. Джерело: Reddit/livinglikejazz

Дівчина спробувала приготувати солодку картоплю в новій фритюрниці.

Хазяйка випробувала нову фритюрницю. Джерело: Reddit/vo_xv

Раніше OBOZREVATEL писав про:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся