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10 фото кулінарних "шедеврів", від яких вам перехочеться їсти

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Мистецтво кулінарії зовсім не з легких, іноді спроби навчитись готувати перетворюються на справжню катастрофу на кухні. Злиплі макарони і підгоріла піца – зовсім не привід для відчаю.

Автори гастрономічних "шедеврів" не опускають рук і намагаються опанувати ці навички. Користувачі порталу Reddit часто публікують свої кулінарні невдачі з гумором. OBOZREVATEL зібрав страви, які розсмішили мережу.

Пиріг мав вийти у формі щура. На фото – результат семигодинної роботи двох сестер.

Торт на день народження вийшов не дуже.
Торт на день народження вийшов не дуже. Джерело: Reddit/TheTurfinator

Ще один "апетитний" торт на день народження, який пекли дівчата, далекі від кулінарії.

Торт на мамин день народження вийшов не дуже апетитним.
Торт на мамин день народження вийшов не дуже апетитним. Джерело: Reddit/Kiram_OW

"Правильні" кекси без борошна й молока зіпсували форму.

Кекси без глютена та молока.
Кекси без глютену та молока. Джерело: Reddit/YoloSwag4Life69

Дівчина вперше спробувала готувати круасани.

Дівчина хотіла приготувати круасани.
Дівчина хотіла приготувати круасани. Джерело: Reddit/SandboxSimulator

Користувач із ніком Getyeeted06 розповів, що його мама забула, що пластик не можна використовувати в духовій шафі.

Пластикова таця не підходить для запікання в духовці.
Пластикова таця не підходить для запікання в духовці. Джерело: Reddit/Getyeeted06

Чизкейк до святкового столу не вдався.

Вийшов злегка присмалений чізкейк .
Вийшов злегка присмалений чизкейк. Джерело: Reddit/GonnaGoFat

Хлопець попросив кохану приготувати каву з тостом і джемом, а дівчина сприйняла побажання буквально.

Кава в прямому сенсі з тостом і джемом.
Кава в прямому сенсі з тостом і джемом. Джерело: Reddit/Sahlmos

Кулінарні експерименти спалили половину кухні.

Дівчина поставила смажити картоплю.
Дівчина поставила смажити картоплю. Джерело: Reddit/The_Cat_With_2_Heads

Хлопець ще довго буде пам'ятати приготований копчений сир.

Студент спробував приготуватти копчений сир.
Студент спробував приготувати копчений сир. Джерело: Reddit/livinglikejazz

Дівчина спробувала приготувати солодку картоплю в новій фритюрниці.

Хазяйка випробувала нову фритюрницю.
Хазяйка випробувала нову фритюрницю. Джерело: Reddit/vo_xv

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Автор
Яна Сончковская Яна Сончковская
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