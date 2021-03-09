Кулінарну книжку Енді Воргола виставлять на аукціон

Кулінарну книжку художника Енді Воргола виставлять на аукціоні в Bonhams у Нью-Йорку. Йдеться про копію, яку Воргол особисто підписав для модного редактора Д. Д. Раян.

Як пише видання The Guardian, аукціон відбудеться наприкінці березня. Стартова ціна поки що невідома, експерти стверджують, що лот коштуватиме від $30 000 до $50 000.

Сторінка з книги Wild Raspberries.

Книгу з рецептами під назвою "Дика малина" Енді Воргол спільно з декораторкою Сьюзі Франкфурт випустив 1959 року. Енді та Сьюзі вирішили зробити пародію на вишукану кухню того часу і зібрали в книзі 19 рецептів, упорядником яких стала Сьюзі.

Сама Франкфурт називала Wild Raspberries "кумедною кулінарною книжкою для людей, які не готують".

"Моя мама-домогосподарка була впевнена, що найголовніше для будь-якої дівчини – це бути доброю господинею. Звісна річ, в дитинстві я хотіла наслідувати свою матусю. Однак потім зрозуміла, що нічого не тямлю в готуванні: оскільки ніяк не могла розібратися у французьких кулінарних книгах. Зробіть соус бешамель, писалося в них. А я навіть не знала, що це таке", – розповідала Сьюзі, відповідаючи на запитання, як з'явилася ідея такого видання.

Сторінки з книги Wild Raspberries.

Серед рецептів можна знайти такі стьобні страви як "Смажена косуля", м'ясо для якої краще взяти "застрелене із засідки, ніж убите під час погоні". Також у книзі є омлет "Грета Гарбо", який, за словами авторів, "завжди треба їсти на самоті та при свічках", і "Фарширована риба, полегла в бою", для приготування якої кілька риб потрібно опустити в морську воду і "дати їм битися, поки вони не позбавлять одне одного кісток".

Над ілюстраціями працював сам Енді Воргол. Для того, щоб розфарбувати картинки, Воргол найняв кількох хлопців. А ось каліграфію виконала його мама Джулія, яка, до слова, була неписьменною: автори спеціально залишили всі помилки, яких вона припустилася. Вони вважають, що у цьому є певний шарм.

Сторінки з книги Wild Raspberries.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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