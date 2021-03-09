Вечеря по-китайськи: рецепт курки в апельсиновому соусі від судді "МастерШеф"

Азіатська їжа – не така складна в приготуванні, як це може здатися на перший погляд. У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо ділитися про максимально простими стравами, з приготуванням яких здатна впоратися навіть малолітня дитина.
Сьогодні розповідаємо, як приготувати китайську національну страву курку в апельсиновому соусі. Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий шеф-кухар і суддя телепроекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво (щоб подивитися відео, доскорольте новину до кінця).
"Я захоплююся тим, як люди, що мешкають в різних точках світу, вміють адаптувати національні страви під звичну кухню країни, в якій знаходяться. Це дуже популярна практика. Тому я сьогодні вирішив поділитися класним рецептом китайської національної страви, яку вони адаптували під Північну Америку", – написав під рецептом Ектор.
Знадобиться:
філе курячого стегна (без шкіри) – 900 г
борошно – 335 г
газована вода – 2 склянки
подрібнений часник – 1/2 ч. л.
свіжий подрібнений імбир – 1/2 ч. л.
зелена цибуля – 2-3 пера
ріпчаста цибуля – 1/2 шт.
устричний соус – 118 мл
цукор – 95 г
апельсиновий фреш – 90 мл
рисовий оцет – 90 мл
крохмаль – 1 ст.л.
соєвий соус – 2 ст. л.
соус хойсін – 1 ст. л.
паприка – 1/2 ч. л.
сіль – щіпка
олія – 1 л (для фритюру)
рис – 200 г
брокколі – 300 г
Як готувати:
Крохмаль змішати з рисовим оцтом до однорідної маси.
У каструлі змішати апельсиновий фреш, цукор, соєвий соус, устричний соус, хойсін, крохмаль з оцтом і паприку. Довести до кипіння, відставити.
Додати до курки дрібку борошна. Решту борошна змішати з газованою водою до стану кляру.
Розігріти олію таким чином, щоб вийшов фритюр.
Курку нарізати кубиками по 4 см, обваляти в клярі і обсмажити у фритюрі.
На розігріту сковорідку додати оливкову олію, часник, імбир, обсмажену курку, нарізану кубиками цибулю і зелену цибулю, нарізану косо на 3-4 частини. Залити все готовим соусом. Протушкувати все разом хвилин десять.
Приготувати брокколі на пару. Відварити рис.
Викласти на тарілку рис, зверху курку в апельсиновому соусі та брокколі.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що 49-річний Ектор Хіменес-Браво в підлітковому віці тричі намагався накласти на себе руки, оскільки сильно переживав через тиск сім'ї
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