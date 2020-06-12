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Міфи про користь та шкоду сніданків

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Сніданок допомагає схуднути, сухі сніданки не приносять користі, сніданок - найголовніший прийом їжі для людини. Ці та ще кілька міфів про користь чи шкоду сніданків уже багато років обговорюють фахівці.

Хтось переоцінюють значення сніданків, інші - навпаки, вважають, що без них можна спокійно обійтися, пише видання Steaklovers

Нижче ми познайомимо читачів OBOZREVATEL з найпопулярнішими міфами.

Міф 1: сніданок допомагає схуднути

Міфи про користь та шкоду сніданків

Getty

У США були проведені дослідження про вплив сніданку на вагу людини. В експерименті взяли участь 309 добровольців від 20 до 65 років. Половина з них 16 тижнів снідали щодня, в той час як інші учасники відмовилися від ранкової їжі.

Результати щоденних зважувань показали, що втрата ваги ніяк не пов'язана з тим, чи снідала людина, чи ні, - результати в обох групах були приблизно однаковими.

Міф 2: сухі сніданки не приносять користі

Міфи про користь та шкоду сніданків

Getty

Результати залежать від складу сухих сніданків. Наприклад, шоколадні кульки та подушечки з солодкою начинкою дійсно не несуть особливої користі. У той же час, продукти з цільнозернового борошна організм сприймає позитивно. Сніданки з вівсяних або ячмінних висівок позитивно позначаються на рівні холестерину, а людям, що страждають проблемами з кишечником, найкраще на сніданок підійдуть суміші з пшениці.

Міф 3: кращий сніданок - це каші

Міфи про користь та шкоду сніданків

Getty

Каша на сніданок може негативно вплинути на самопочуття людини, оскільки зранку організм відчуває нестачу глюкози. Вуглеводи, на які багаті каші, різко піднімуть рівень цукру в крові, а потім різко його знизять. Це може привести до запаморочень та слабкості.

Білкова їжа та клітковина – яєчня, тости з авокадо, овочевий салат або нежирний сир з ягодами і горіхами – набагато корисніші для організму.

Міф 4: люди, які регулярно займаються спортом, повинні щільно снідати

Міфи про користь та шкоду сніданків

Getty

Проведені в Англії трирічні дослідження встановили, що люди, які нічого не їдять до обіду, протягом дня витрачають менше енергії в порівнянні з тими, хто регулярно снідає. Так що, сніданок тільки збільшить ваші енерговитрати протягом дня.

Міф 5: сніданок - найголовніший прийом їжі

Міфи про користь та шкоду сніданків

Imom

У це вірять мільйони людей по всьому світу. Однак численні дослідження сучасних вчених так і не змогли довести правдивість цього ствердження. Якщо в перші ранкові години ви не відчуваєте почуття голоду, то немає сенсу змушувати себе їсти. Головне - вибирати правильну та здорову їжу протягом усього дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за твердженням британських фахівців, мигдаль і риба лососевих порід є головними продуктами в боротьбі з підвищеним рівнем холестерину.

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Тема
живлення
Теги
схуднення харчування
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