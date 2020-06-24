М'ята перцева: дієтологиня озвучила її корисні властивості та протипоказання

М'ята перцева – одна з рослин, які найчастіше використовуються для підтримання та захисту організму. Вона цінна не тільки для травної системи, а й у разі грипу або застуди.

Щоб дізнатися більше про її корисні властивості та протипоказання, OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з інформацією, опублікованою на ilgiornaledelcibo.it.

За словами дієтологині Франчески Євангелісті, завдяки своїм незліченним корисним властивостям і присутності різних речовин, включаючи ментол, монотерпени, дубильні речовини, тритерпени, флавоноїди та олеанолову кислоту, м'ята перцева дуже часто використовується в області фітотерапії.

Властивості для організму

М'ята допомагає травленню, протидіє здуттю живота і полегшує симптоми подразненого кишківника. Також вона надає проносну дію для тих, хто страждає від закрепів, і спазмолітичну (з розслаблюючим ефектом) на м'язи, полегшуючи біль на шлунково-кишковому рівні. Крім того, м'ята перцева протидіє впливу кишкової ферментації та бореться з неприємним запахом з рота.

Дорогоцінний союзник проти хвороб

М'ята ефективна при грипі та застуді, оскільки ментол, який в ній міститься, здатний видаляти слиз із дихальних шляхів. Ця рослина має вітрогінні, антисептичні та протизапальні властивості, а також зміцнює імунну систему завдяки наявності вітаміну С.

Крім того, м'ята є важливим союзником для інших поширених захворювань і хвороб, наприклад, головних болів. Фактично, вона володіє розслаблюючим ефектом: в цьому випадку перцева м'ята вдихається, тому що таким чином зменшується тиск на придаткові пазухи носа, або втирається в формі масла на рівні скронь, надаючи заспокійливу дію на м'язи.

Також вона використовується безпосередньо на шкірі. У цих випадках рекомендується при подразненнях, особливо після укусів комах, або при шкірних висипаннях і сонячних опіках.

Як отримати користь із властивостей м'яти

М'яту можна використовувати на кухні як в свіжому, так і в сушеному вигляді. Зокрема, квіти і листя збирають в липні-серпні та залишають сушитися на відкритому повітрі. У ролі ароматичної трави вона надає смаку різним стравам, включаючи салати, овочі, крупи і бобові. Також з неї готують трав'яний чай, додаючи 2 чайні ложки на чашку кип'яченої води і залишаючи на 15 хвилин перед фільтруванням.

Крім того, на літо підійде холодний настій (залишити м'яту з водою кімнатної температури не менше, ніж на 6 годин) або гарячий (приготувати його звичайним способом, а потім охолодити льодом: в цьому випадку важливо зменшити кількість води, враховуючи той факт, що лід розбавить напій). В обох випадках краще відфільтрувати настій перед вживанням. Щодня рекомендується пити до 500 мл трав'яного чаю з м'яти перцевої.

Чи має м'ята протипоказання?

Іноді вона може викликати нудоту, запаморочення, блювоту і рефлюкс. Тому слід уникати її в разі гастриту. З іншого боку, її застосування показано для протидії виразкової хвороби. Однак м'ята точно не рекомендується під час вагітності, годування грудьми, в разі проблем з щитовидною залозою і при наявності глаукоми. Ба більше, її послаблюючий ефект не слід недооцінювати, тому краще уникати тим, хто страждає сильним колітом або дизентерією.

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