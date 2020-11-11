Найпростіший спосіб приготувати лосося - покласти його в гарячу ванну. І тупо все. Це настільки геніально, що навіть чорти аплодують.

Що робити. (Дивіться відосіки в галереї, я там все детально показую, 1 відео = 1 етап). Берете жирнесеньке філе лосося, перевіряєте на кістки, щоб вони вас потім не бісили у роті. Бризкаєте філе соком лимону, солите та заливаєте окропом. Бачите, як воно у вас на очах готується та офігіваєте. Даєте лососю постояти скільки хочете. В мене він чілив у ванні хвилин 5, ще й спинку просив потерти, нахаба така.

Робите соус. Цедра та сік одного лайму, сік половини лимону, соєвий соус, чилі, все. Лосося дістаєте, ріжете, перекладаєте в тарілку, кидаєте поруч помідорки, заливаєте соусом, їсте. Це воу. Відчуття, ніби у роті хтось влаштував добру таку вєчєріночку.

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