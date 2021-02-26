9 найшкідливіших продуктів за версією вчених

Ми чітко знаємо, що жирне, смажене, солоне та солодке шкідливе для здоров'я. Та чи замислювалися ви коли-небудь, чому так? І чи є здорова альтернатива шкідливим продуктам?

Редакція FoodOboz дає список продуктів, які шкодять нашому організму, і розповідає, чим їх можна замінити.

Смажене

Думаємо, ні для кого не є секретом, що смажені продукти вважаються шкідливими продуктами. Окрім того, що процес смаження відбувається з величезною кількістю олії (а це сильно підвищує калорійність страви), так ще й під час приготування олія виділяє шкідливі хімічні сполуки, багато з яких були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку і серцевих захворювань.

Чим замінити?

Обирайте інші методи оброблення продуктів: варіть, тушкуйте, запікайте, бланшуйте і готуйте на пару.

Чіпси і картопля фрі

Насправді біла картопля досить корисна, все залежить від того, як її готувати. Водночас чіпси і картопля фрі неймовірно калорійні та можуть містити велику кількість акриламіду – канцерогенні речовини, які утворюються під час смаження картоплі. Дослідження показують, що саме ці продукти в багатьох країнах є причиною ожиріння.

Чим замінити?

Просто варіть або запікайте картоплю. А якщо вам хочеться чимось похрумтіти, вибирайте моркву або горіхи.

Газована вода

У таких напоях міститься величезна кількість цукру, який, як відомо, не приносить жодної користі нашому здоров'ю. Підступність солодкої газованої води полягає також у тому, що коли ми її п'ємо, то отримуємо норму калорій, однак мозок не реагує на це як "харчування". Тому ви в будь-якому разі відчуватимете голод.

Учені підтверджують, що вживання цукру у великій кількості може викликати інсулінорезистентність (підвищену концентрацію інсуліну в плазмі крові) і сприяти розвитку жирової хвороби печінки, діабету 2 типу та хвороб серця.

Чим замінити?

Водою. Звичайною фільтрованою або мінеральною. Якщо вам хочеться води зі смаком, додайте в склянку фрукти або ягоди.

Сік із пакета

Так, більшість пакетованих соків теж належать до категорії "шкідливих продуктів", оскільки теж містять дуже багато цукру. Дослідження показали, що практично всі соки в супермаркетах містять таку саму кількість цукру, як і Pepsi з Coca-Cola.

Чим замінити?

Фрешем. Буде корисно купити соковижималку і готувати соки власноруч – так ви точно знатимете, що жодних шкідливих домішок там немає.

Кавові напої

До самої кави вчені претензій не мають: напій багатий на антиоксиданти і має багато корисних властивостей. Ба більше, дослідження показали, що любителі кави мають більш низький ризик серйозних захворювань, як-от діабет 2 типу та хвороба Паркінсона. Однак розчинна кава і коктейлі на основі еспресо жодної користі організму не приносять: поєднання вершків, цукру, сиропів і різний додатків перетворюють каву на справжню цукрову бомбу. Найчастіше такий напій може бути солодший, ніж склянка газованої води.

Чим замінити?

Чорною кавою. Якщо хочеться більш м'якого смаку, додайте вершки або молоко і натуральні підсолоджувачі.

Випічка та десерти

Усі солодощі практично не мають корисних поживних речовин, водночас містять величезну кількість цукру, борошна, трансжирів і консервантів (якщо ми говоримо про магазинне виробництво). Їсти такі продукти абсолютно немає сенсу, оскільки ця їжа сприяє ожирінню і дефіциту корисних мікроелементів.

Чим замінити?

Сухофруктами, медом, свіжими фруктами і екстрачорним шоколадом

Низькокалорійний йогурт

На жаль, але це правда. Більшість йогуртів із супермаркетів не мають практично ніякої користі. Особливо ті, які виробники називають низькокалорійними: так, жиру в них мало, але вони містять забагато цукру. У такий спосіб виробники намагаються компенсувати смак, який забезпечує йогурту саме жир. Крім того, багато йогуртів не містять пробіотичних бактерій, як усі звикли думати: продукт проходить процес пастеризації, який знищує більшість корисних бактерій.

Чим замінити?

Купуйте звичайний натуральний жирний йогурт без жодних смакових добавок.

Плавлений сир

Плавлені сири зазвичай роблять із речовин із високим вмістом емульгаторів, рослинних олій, натрію, харчових барвників, консервантів і цукру. Нічого спільного такі продукти зі справжнім сиром не мають.

Чим замінити?

Натуральним сиром. Їжте бринзу, фету, моцарелу і кисломолочні сири.

Ковбаса і сосиски

Дієтологи радять не вилучати повністю м'ясо зі свого раціону: це і повноцінний білок, і вітаміни групи B, і найважливіше джерело заліза. Однак жоден дієтолог не порадить вам їсти сосиски, ковбасу, бекон та інші види переробленого м'яса. І це не дивно: дослідження показують, що люди, які їдять оброблене м'ясо, мають більш високий ризик серйозних захворювань, включно з раком товстої кишки, діабетом 2 типу та хворобами серця.

Чим замінити?

Якщо дуже вже хочеться ковбасних виробів, пошукайте фермерів, які роблять органічні ковбаси, бекон і сосиски – практично все зараз можна замовити з доставкою додому.

Раніше OBOZREVATEL називав продукти, які не варто купувати в супермаркеті навіть за найпривабливішою ціною. А також розповідав про їжу, яку ніколи не зустрінеш на королівській кухні.

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