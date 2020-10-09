Названа головна помилка при приготування картоплі

Перед приготуванням картоплі, її не можна опускати в холодну воду, оскільки овоч може втратити велику частину своєї харчової цінності.

Про це пише kuchnia.wp.pl. Відзначається, що приготування картоплі не настільки проста дія. На думку автора матеріалу, куди більш відповідним способом буде класти сиру картоплю у воду, що вже кипить, а посолити, тільки коли картопля розм'якшиться.

Ретельно помита або очищена молода картопля вариться 15-20 хвилин на середньому вогні. Варити стару картоплю рекомендується в мундирі, оскільки все найцінніше знаходиться під шкіркою. Пізніше, під час очищення, шкірку потрібно зрізати якомога тонше. Картопля, яка піде на пюре, перед варінням повинна бути порізана на невеликі шматки. Це скоротить час термічної обробки.

Зробити картоплю ще смачнішою можна, додавши при варінні у воду молоко (в пропорції 250 мілілітрів на літр), вершкове масло і цибулю.

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