Названо 8 продуктів, яких слід уникати перед сном

На якість сну впливає безліч факторів, у тому числі звички харчування. Рекомендується вибирати легкі та збалансовані страви на вечерю. Такі продукти, як піца, бутерброди або солодкі пластівці, є дуже важкими, тому їх слід уникати.

OBOZREVATEL спільно з ticbeat.com пропонує ознайомитися з повним списком продуктів, які негативно впливають на сон.

Піца

Піца Getty

Хоча піца є дуже апетитною стравою, не варто їсти на вечерю, оскільки травній системі буде важко її перетравити. Крім того, кетчуп може призвести до печії та болю в животі, а, згідно з недавнім дослідженням, сир здатний викликати кошмари.

Кава

Кавові зерна douranews.com.br

Не рекомендується приймати каву перед сном. Згідно з останніми дослідженнями, кількість кофеїну в подвійному еспресо або його еквіваленті за 3 години до сну викликає 40-хвилинну затримку в біологічному годиннику людини.

Цукрові пластівці

Пластівці Getty

Необхідно уникати солодких сортів пластівців і віддавати перевагу тим, які містять багато клітковини. Причина в тому, що цукрові пластівці швидко засвоюються, а підвищений вміст глюкози в крові може негативно впливати на сон.

Гостра їжа

Гостра їжа Getty

Гострої їжі також слід уникати перед сном. Це пов'язано з тим, що вона може призвести до печії, викликаючи дискомфорт та ускладнюючи засипання.

Газовані напої

Газовані напої dentist.ua

Бульбашки газу та вміст кофеїну в багатьох безалкогольних напоях – важливі причини, щоб виключити їх перед сном. Крім того, якщо в них також є цукор, він стимулюватиме нервову систему, ускладнюючи процес засипання.

Алкоголь

Алкоголь Getty

Хоча алкоголь може викликати певну сонливість, важливо знати, що він порушує природний режим сну та сприяє зневодненню. Через це частішають позиви до сечовипускання, а також з'являється ризик прокидатися посеред ночі з сильним головним болем.

Апельсиновий сік

Апельсиновий сік goodfon.ru

Ще одним забороненим продуктом перед сном є апельсиновий сік. Кислотність цитрусових може викликати проблеми з печією або рефлюксом, тому рекомендується замінити його на цілий фрукт з вуглеводами і клітковиною (наприклад, яблуко з шкіркою).

Бутерброди

Бутерброд Getty

Необхідно відмовитися від бутербродів. Відповідно до недавнього дослідження, вживання занадто великої кількості насичених жирів пов'язано з поганим сном. Крім того, це дуже важка їжа, яка змушує травну систему працювати, ускладнюючи процес засипання.

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