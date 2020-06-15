Названо 5 найкорисніших овочів за результатами досліджень

Овочі виділяються серед інших продуктів багатством фітохімікатів, клітковини та інших поживних речовин, які сприяють поліпшенню якості харчування. В першу чергу, йдеться про помідори, цибулю та броколі.

Їх щоденне вживання пов'язане з обміном речовин і профілактикою захворювань. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в середньому 1,7 мільйона людських життів можна було б рятувати щороку, значно збільшивши кількість цих продуктів в раціоні, повідомляє mejorconsalud.com.

У зв'язку з цим в рекомендаціях з харчування особлива увага приділяється збільшенню споживання фруктів та овочів в якості стратегії профілактики захворювань і збереження здоров'я. Крім того, це спосіб отримання необхідних мікро- та макроелементів.

Овочі багаті на різні живильні речовини

Овочі та фітохімічні з'єднання

Овочі виділяються серед продуктів харчування наявністю широкого спектра активних сполук, які забезпечують користь для здоров'я. Ці речовини відомі як фітохімікати, але вони також називаються фітонутрієнтами або нутрицевтиками.

Існують різні групи фітохімікатів. В кожній з них є величезна кількість речовин, які мають протизапальну дію:

Каротиноїди: лікопін і бета-каротин.

Фенольні сполуки: поліфеноли та флавоноїди.

Сульфовані з'єднання: аліцин і лютеонін.

Які овочі найкорисніші?

Епідеміологічні дослідження показали, яку роль відіграють ті чи інші продукти в профілактиці серцево-судинних, нейродегенеративних захворювань і різних типів раку.

Помідор

Помідор містить клітковину і вітаміни А, С, Е

Помідор є джерелом лікопіну (каротиноїду). На його частку припадає від 80% до 90% цієї фітохімічної речовини, яка також зустрічається в природі як природний пігмент, що відповідає за червоний та помаранчевий колір деяких фруктів і овочів.

На додаток до цього, помідор вважається корисним завдяки клітковині, білкам, вітамінам А, С і Е, калію, а також низькому вмісту калорій та жиру.

Цибуля

Цибуля володіє протизапальними властивостями

Цибуля містить такі фітохімічні речовини як лютеолін, глікозиди лютеоліну та флавоноли. Темна цибуля з вираженішим смаком – це той продукт, який має найбільшу протизапальну активність.

Броколі

Броколі чинить захисну дію на шлунок

Броколі виділяється вмістом сірчистих сполук. Лютеолін є основним компонентом і служить медіатором антиоксидантних і протизапальних процесів, пов'язаних з віком. Існують дослідження, які показують, що вона може надавати захисну дію на шлунок, навіть в низьких концентраціях.

Морква

Морква містить багато харчових волокон

Морква – гарна їжа з точки зору харчування, оскільки вона є важливим джерелом вітамінів і мінералів. Крім того, вона відноситься до овочів з найвищим вмістом харчових волокон.

Її помаранчевий колір обумовлений наявністю каротиноїдів, в тому числі бета-каротину, природного пігменту, який організм перетворює в вітамін А. Зі свого боку, цей вітамін сприяє здоров'ю зору, допомагає формуванню та підтриманню зубів, кісток і слизових оболонок, а також підтримує здорову шкіру.

Часник

Часник запобігає інфекціям Getty

Часник містить аліцин, сульфоване з'єднання, яке виконує важливу антибіотичну функцію. Дослідження показують, що він може допомогти запобігти зростанню патогенів, які викликають інфекції. Однак слід враховувати, що ця сполука утворюється, коли часник подрібнюють або розжовують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волоські горіхи багаті омега-3 жирними кислотами, які допомагають знизити рівень холестерину, а їх антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.

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