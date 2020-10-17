Названо незвичайні рецепти приготування яєць з різних країн

На честь Всесвітнього дня яйця, який традиційно відзначається в жовтні, іспанська газета La Vanguardia опублікувала добірку незвичайних рецептів страв з цього продукту.

Так, названі способи приготування є популярними в різних країнах. До них належать:

квек-квек. Цей рецепт популярний на Філіппінах. Перепелині яйця варять, а потім обсмажують в борошні з куркумою на маслі;

омлет фу-янг. Цей омлет, який прийнято готувати в Шанхаї, виходить більш ситним, ніж звичайний, бо готується з паростками квасолі, цибулею, селерою і м'ясом (свинина, курка, яловичина).

яйця по-шотландськи: варене яйце засипають дрібно нарізаними сосисками, обвалюють у панірувальних сухарях і обсмажують в олії;

Шакшука. Країною походження цієї страви вважається Туніс. Джерело: Wikipedia

яйця кокот. Ця страва, популярна у Франції, готується в духовці або на водяній бані. Яйця запікають у вершках і маслі, іноді додають картоплю, цибулю-порей або бекон;

шакшука. Країною походження цієї страви вважається Туніс. Яйця варять у соусі з томатної пасти, солодкого перцю, куркуми і тмину. Подають прямо на сковороді;

тамагоякі – "японський омлет". Для приготування цієї страви використовують бульйон дасі, сіль, цукор і соєвий соус. Тонкі шари омлету скручують на сковороді, а потім нарізають.

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