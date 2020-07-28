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Названо продукти з високим вмістом магнію

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Магній є одним з найважливіших мінералів для підтримання гарного здоров'я. Серед продуктів, в яких він міститься, виділяється базилік, коріандр, какао-порошок, насіння гарбуза та шоколад.

Національний інститут охорони здоров'я США встановив, що добова норма його споживання для чоловіків становить 400-420 мг, для жінок – 310-320 мг. Дефіцит магнію пов'язаний з такими проблемами, як серцево-судинні захворювання і підвищений рівень глюкози, повідомляє alimente.elconfidencial.com.

Магній сприяє зниженню артеріального тиску

Магній сприяє зниженню артеріального тиску

Продукти з великою кількістю магнію

  • Трави і спеції. 100 г базиліку, коріандру або зеленої цибулі можуть забезпечити від 600 до 700 мг магнію, тому додавання їх в невеликих кількостях для аромату страв також збільшить внесок цього мінералу.

  • Какао і темний шоколад. У 100 г какао-порошку 499 мг магнію, а в шоколадному батончику (більше 70 % какао) – близько 280 мг.

  • Насіння. Гарбузове насіння містить 590 мг магнію на 100 г продукту, чіа – 335 мг, смажений кунжут – 350 мг.

  • Шпинат. У ньому близько 79 мг магнію на 100 г. Хоча цифра здається низькою, його порція зазвичай не опускається нижче 200 г.

  • Сухофрукти. 100 г мигдалю містить 270 мг магнію, кеш'ю – 292 мг.

  • Коричневий рис. У сирому зерні близько 140 мг магнію.

  • Авокадо. В 100 г продукту близько 29 мг магнію. Беручи до уваги, що авокадо важить близько 200 г, його внесок складе 58 мг, а це 15 % від рекомендованої добової норми.

Користь магнію

  1. Допомагає регулювати серцебиття, оскільки розслаблює м'язові волокна цього органу. Згідно з дослідженнями, споживання понад 100 мг на день сприяє зниженню ймовірності виникнення серцевого нападу на 7 % і серцевої недостатності на 22 %.

  2. Сприяє зниженню артеріального тиску завдяки своїй протизапальній здатності – фактору, який необхідно враховувати для підтримання серцево-судинної системи в гарному стані.

  3. Впливає на нервову систему, регулюючи її функції.

  4. Зменшує депресію, оскільки здатний впливати на мозок і настрій.

  5. Регулює скорочення м'язів. Фактично, саме магній допомагає їм розслабитися після того, як кальцій стимулює скорочення. Таким чином, його дефіцит може призвести до судом.

  6. Контролює рівень глюкози в крові, особливо у людей з діабетом 2 типу. Він підтримує керування інсуліном і зберігання цукру в клітинах як джерела енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукт, який сприяє здоров'ю мозку і серця. Він необхідний для виконання основних функцій організму, включаючи мислення, серцебиття, м'язові скорочення та роботу підшлункової залози.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Тег
продукти
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