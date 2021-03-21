Названо шість продуктів із супермаркету, від яких варто відмовитися

Названо шість продуктів із супермаркету, які небезпечно купувати. Найчастіше вони зберігаються в неналежних умовах.

Про це повідомив китайський блогер із платформи WeChat. За його словами, в супермаркеті краще не купувати готовий фарш.

Перемелене м'ясо з маркету часто виготовляється із залишків або зіпсованого м'яса, до того ж у напівфабрикаті багато жиру. Через несвіжість не варто купувати в магазині і курку гриль, додав автор.

Не треба також купувати в супермаркеті солоні овочі. За словами блогера, навколо них постійно ходять покупці, через що на продукти можуть потрапити бактерії. Водночас співробітники магазину часто продовжують термін придатності таких заготовок, додаючи в них надто багато солі.

Нарізані фрукти – ще один продукт, від якого варто відмовитися в супермаркеті. По-перше, у разі ручного упакування на них можуть потрапити бактерії. По-друге, продавці часто продають так зіпсовані фрукти, зрізуючи з них гнилі частини.

Блогер розповів, що не треба купувати і заморожену рибу: вона часто залежується на прилавках через невисокий попит. Відрізнити зіпсований зразок можна за двома ознаками: у риби побіліли або почервоніли очі, а під час натискання на тушку залишається вм'ятина.

Також купувати не варто в магазині суміші спецій, попередив автор статті. За його словами, в них часто додають зіпсовані зразки, а в харчовій плівці, під якою зберігаються суміші, розмножуються бактерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо продукти, які знищують жіноче здоров'я і красу.

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