Не просто сир: 10 простих ідей, щоб насолоджуватися сиром за сніданком

Якщо ви любите тости, ви не можете пропустити крок месьє, найбагатший французький варіант, з сиром і соусом бешамель.Різноманітність за столом - це не тільки весело та радісно. Це ще й спосіб активізувати наш метаболізм.
Наприклад, якщо ви любите сир, ви часто їсте його на сніданок? OBOZREVATEL пропонує замість класичного молока та пластівців або сухарів з джемом, спробувати час від часу вводити рикотту, філадельфію або інший м'який сир. Експерти авторитетного італійського видання lacucinaitaliana.it не сумніваються, що ці сири чудово поєднуються з солодкими інгредієнтами, такими як свіжі або сушені фрукти, та з чимось солоним, наприклад, м'ясним асорті або овочами.
Свіжий сир ідеально підходить для того, щоб почати день з потрібної кількості білка та енергії. Якщо ви любите сильні аромати та несолодкі сніданки, навіть шматочок приправленого пармезану з скибочкою хліба з непросіяного борошна та фруктами може бути відмінною ідеєю.
Коли справа доходить до свіжого сиру, відразу згадуються домашній сир, або, скажімо, рикотта. Але чи знаєте ви, що є багато інших прекрасних варіантів? Козячий сир, наприклад, багатий живими молочнокислими ферментами, а також має інтенсивний аромат, який чудово поєднується з чимось дуже солодким, наприклад, з варенням із інжиру. Свіжий та легкий, його смак ідеально раскривається з сушеними або зневодненими фруктами.
М'які вершкові сири ідеально підходять для приготування чізкейку в склянці з печивом і фруктами - ця ідея для тих, хто не відмовляється від солодкого сніданку.
І ще є вершкові сири, такі як камамбер. Це вже для гурманів! Вони гарні з солоними і солодкими інгредієнтами. Наприклад, спробуйте поєднання камамберу та чорниці. Це вразить вас! – впевнені кулінарні експерти з lacucinaitaliana.i t. Вони пропонують вам скористатися однією чи кількома з цих чудових 10 ідей.
10 сніданків для тих, хто любить сир
Мікс із солодких тостів з фруктами, сиром і смаженим насінням. Тому що ви завжди повинні прикрасити свій обідній стіл яскравими фарбами.
Солодкі тости з фруктами та сиром
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Рогалики з сиром. Сніданок зі Сполучених Штатів, який вражає всіх.
Рогалики з сиром
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Не визначились між солодким і солоним? Ось брускетта з сиром, шинкою і смаженими персиками.
Брускетта з сиром, шинкою і персиками
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Тарталетки, що наповнені свіжим сиром і фруктами. Підготуйте основу з тіста і потім просто заповніть її.
Тарталетки, наповнені свіжим сиром і фруктами
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Чізкейк в келиху й без приготування. Їх готують шарами, що чергуються, з печива та вершкового сиру. Прикрашено великою кількістю фруктів.
Чізкейк в келиху
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Зернові крекери з сиром і лососем. Ви також можете збагатити їх огірками і редискою, щоб зробити свіжішими та яскравішими.
Зернові крекери з сиром і лососем
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Булочки, або англійські маффіни, відмінно підходять для сніданку з вершковим сиром і джемом.
Булочки з вершковим сиром і джемом
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Якщо ви любите м'які сири, спробуйте брускетту з камамбером і чорничним варенням.
Брускетта з камамбером і чорничним варенням
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Класика, яку люблять діти: простий тост з шинкою і сиром.
Простий тост з шинкою і сиром
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
Якщо ви любите тости, ви не можете пропустити крок месьє, найбагатший французький варіант, з сиром і соусом бешамель.
Крок месьє з сиром і соусом бешамель
https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-colazioni-per-chi-ama-il-formaggio/
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