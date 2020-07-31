Не тільки смачно, а й корисно: розкрито 10 дивовижних властивостей персиків

Крім того, що персики мають чудовий смак, в них містяться високі концентрації калію, заліза, магнію, вітамінів А і С, а також різні протипухлинні з'єднання.

Вони є відмінними продуктами для схуднення, підтримання стабільного артеріального тиску та запобігання раку, повідомляє todo-mail.com.

Персики сприяють поліпшенню стану шкіри

10 дивовижних властивостей персиків

Поліпшують стан шкіри

Персики містять велику кількість вітамінів А і С, двох важливих поживних речовин для поліпшення стану шкіри. Вітамін С діє як потужний антиоксидант, який бореться з вільними радикалами, а вітамін А підтримує шкіру зволоженою.

Знижують ризик розвитку раку

Один персик на день допомагає знизити ризик розвитку раку легень, порожнини рота, товстої кишки та молочної залози. Цей фрукт містить фенольну кислоту, яка нейтралізує ракові клітини, перш ніж вони починають рости і поширюватися.

Допомагають схуднути

Персики повинні бути в раціоні всіх людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Будучи відмінним джерелом вітаміну С і маючи дуже низьку калорійність (приблизно 68 ккал у 1 фрукті), персики є відмінним варіантом для заміни солодких закусок. Їх можна додавати в вівсянку, йогурт, салати та інші страви.

Запобігають серцевим захворюванням

Персики здатні знизити ризик серцевих захворювань, усуваючи вільні радикали, які можуть бути причиною серцевих нападів.

Захищають зір

Бета-каротин в цьому фрукті допомагає захистити сітківку від пошкодження вільними радикалами і знижує ризик дегенерації жовтої плями. Крім того, каротиноїди запобігають таким захворюванням очей, як нічна сліпота або катаракта.

Контролюють артеріальний тиск

Потужні фенольні властивості персиків використовуються для боротьби з процесом окислення і підвищення рівня "хорошого" холестерину. При дозріванні плід має високу концентрацію бета-каротину, який допомагає поліпшити кровообіг в організмі. З іншого боку, калій підтримує стабільний тиск.

Захищають від анемії

Люди, які страждають від дефіциту заліза в організмі, можуть скористатися перевагами цього фрукта. Персики збільшують вироблення гемоглобіну в крові та борються з відчуттям слабкості, викликаним анемією.

Зменшують запалення

Завдяки своїм потужним протизапальним властивостям персики допомагають запобігти симптомам набряклості, болю та дискомфорту в суглобах.

Сприяють здоров'ю зубів

Персики багаті на фтор, життєво важливий компонент для здоров'я кісток і зубів, особливо коли мова йде про профілактику карієсу. Крім того, вони містять корисні натуральні цукри, тому є чудовою альтернативою солодким напоям.

Запобігають захворюванням суглобів

Завдяки високій концентрації вітаміну А персики допомагають запобігти таким захворюванням, як ревматизм і подагра. У поєднанні з імбиром вони забезпечують природне полегшення болю в суглобах.

Протизапальний смузі з персика та імбиру

Інгредієнти:

4 стиглих персика

2 чашки нарізаного кубиками ананаса

1 ст. л. тертого імбиру

1 чашка кокосової води

Приготування: помістити всі інгредієнти в блендер і збивати протягом 15-30 секунд до однорідної консистенції.

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