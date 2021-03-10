Як порізати цибулю без сліз: новий спосіб "підірвав" TikTok

У соціальній мережі TikTok показали новий спосіб нарізки цибулі. У коментарях до відео користувачі вже висловили своє захоплення цією ідеєю, а також визнали метод геніальним.

Відеоролик, який миттєво став вірусним, виклала у себе на сторінці в TikTok блогерка на ім'я Ліндсі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дівчина розповіла: якщо нарізати цибулю її способом, то практично не хочеться лити сльози. Одним з плюсів її техніки є те, що цибулі практично не треба торкатися руками.

"Мені говорили, що спосіб, яким я нарізаю цибулю, вважається дивним, але для мене він – єдиний, який має сенс", – заявила Ліндсі.

Блогерка розповіла, що спочатку потрібно очистити цибулю і відрізати її верхню частину, щоб вона рівно лежала на дошці. Потім треба ножем розділити цибулю на скибки, дотримуючись між ними відстань приблизно в один сантиметр. Після цього його потрібно перевернути набік і нарізати. В результаті виходять невеликі шматочки.

Один з коментаторів заявив, що такий спосіб є найкращим з усіх можливих: "Це не дивно, це ж геніально!".

Інший користувач повідомив, що стандартний спосіб нарізати цибулю був помилкою. Знайшовся і користувач, який заявив, що робить так само, як і Ліндсі, але думає, що ніхто крім них двох більше не знає про цей спосіб.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що блогер-тіктокер поділився незвичайним рецептом приготування пюре: хлопець на ім'я Елі пропонує готувати цю страву з картопляних чіпсів.

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