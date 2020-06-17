Озвучено три золоті правила здорового сніданку

Ідеального сніданку, прийнятного для всіх, не існує, але є кілька важливих речей, на які варто звернути увагу. Наприклад, гаряча їжа активізує процеси травлення, а продукти, багаті на білок, допомагають схуднути.

Американське дослідження показало, що жінки, які регулярно їдять сніданок із високим вмістом білка, менш схильні до нападів голоду. Інші вчені також підтверджують, що люди, які не снідають, зазвичай їдять більше протягом дня. У довгостроковій перспективі це зумовлює надлишок калорій та збільшення ваги, повідомляє foodspring.it.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з трьома золотими правилами здорового сніданку.

Більшість калорій необхідно отримувати за сніданком

Об'єднати білки зі складними вуглеводами

Деякі дослідження показали позитивний взаємозв'язок між вмістом білка на сніданок і звичками харчування людей, які пройшли тестування. Чим вища кількість білка, тим менше число нападів голоду протягом дня.

Що стосується вуглеводів, їхні запаси спустошуються вночі, а якщо вони не поповнюються вранці, можуть відбуватися часті падіння концентрації. В цьому разі організм швидко споживає енергію та з'являється бажання з'їсти багато солодких продуктів, наповнених жирами й порожніми калоріями. Щоб не піддатися спокусі, необхідно вранці вживати складні вуглеводи, які повільно перетравлюються й дають енергію. Ідеальними є каша й протеїнові мюслі, а також продукти з цільного зерна.

Стежити за кількістю клітковини, мікроелементів і вітамінів

Ці волокна насичують і покращують травлення. Різноманітні комбінації вуглеводів, наприклад вівсяні та соєві пластівці, забезпечують великою кількістю клітковини та мікроелементів. Цільнозерновий хліб і сухофрукти також є гарною альтернативою для сніданку.

Вранці вітаміни допомагають засвоювати поживні мікроелементи сніданку й активують імунну систему. Якщо шлунок чутливий до фруктових кислот, можна спробувати нагріти фрукти на водяній бані, щоб зробити їх більш легкозасвоюваними. Але потрібно бути обережними й використовувати мінімально можливу температуру, щоб зберегти вітаміни.

Їсти більше за сніданком

Ті, хто уникає сніданку, зазвичай їдять більше протягом дня. Ізраїльське дослідження показало, що жінки, які отримують більшість щоденних калорій за сніданком, мають кращі результати в дієтах, ніж ті, хто готує великі страви на обід або вечерю. Оскільки яйця, йогурти та фрукти швидко набридають, можна доповнити своє меню протеїновою кашею та мюслями, білковими продуктами, безглютеновим хлібом і арахісовим маслом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, чому волоські горіхи потрібно їсти щодня. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину, а їхні антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.

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