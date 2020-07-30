Озвучено 7 переваг регулярного вживання цибулі

Регулярне вживання цибулі сприяє зниженню артеріального тиску і нормалізації рівня цукру в крові, а також запобігає передчасному старінню.

Вона має противірусні, антибактеріальні, протигрибкові, протизапальні, протиракові, гіпоглікемічні та антиоксидантні властивості, тому відмінно підходить для підтримання гарного здоров'я, повідомляє tuasaude.com.

Цибуля сприяє поліпшенню кровообігу

Найпопулярніші види цибулі – жовта, біла, фіолетова і цибуля-шалот. Їх можна вживати як в сирому вигляді, так і в консервованому, смаженому або запеченому. Точна кількість, щоб отримати всі переваги ще не встановлена, проте деякі дослідження показують, що вона повинна складати не менше 25 г на день.

Головні переваги цибулі для здоров'я

Зменшує рівень "поганого" холестерину і тригліцеридів , оскільки містить сапоніни – речовини, які знижують ризик серцево-судинних захворювань (атеросклерозу і серцевих нападів).

Знижує артеріальний тиск , так як в ній є алліїн і антиоксиданти, які сприяють розслабленню судин і поліпшенню кровообігу. Крім того, може надавати антитромбоцитарну дію, знижуючи ризик утворення тромбів, які викликають інсульт.

Допомагає в запобіганні та боротьбі з такими хворобами, як грип, застуда, тонзиліт, астма, алергія, рак і кандидоз . Це обумовлено наявністю кверцетину, антоцианінів (фіолетова цибуля), вітамінів комплексу B, C та інших антиоксидантних сполук, які виділяються протимікробною та протизапальною дією.

Регулює рівень цукру в крові , оскільки містить кверцетин і сполуки сірки, які мають гіпоглікемічні властивості, що робить її відмінним продуктом для людей з переддіабетом і діабетом.

Запобігає передчасному старінню, так як багата на антиоксиданти, які захищають клітини організму від пошкоджень, викликаних вільними радикалами.

На додаток до цього, деякі дослідження показали позитивні результати щодо використання сирого цибулевого соку для шкіри голови, щоб допомогти в лікуванні випадіння волосся та алопеції (облисіння).

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