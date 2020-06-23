Озвучено продукти, які найбільше шкодять серцю

Ковбаси, чіпси, енергетичні напої, алкоголь – це продукти, які найбільше шкодять серцю. Щоб зберегти гарне здоров'я, необхідно виключити їх з раціону, а також додати більше овочів, фруктів, бобових і риби.

Іспанський фонд серця (FEC) попереджає, що якісне харчування може знизити ризик серцево-судинних захворювань до 30%, а ймовірність рецидиву – до 70%, повідомляє lavanguardia.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з повним списком продуктів, яких слід уникати.

Ковбаса

Вона вважається одним з головних ворогів серця, тому її потрібно виключити або хоча б зменшити споживання. Наприклад, в іспанській ковбасі Собрасада міститься 67,5 % жиру, з яких 24 % – насичені жири. Якщо врахувати, що більше 20 г жиру на 100 г вже вважається високою кількістю, вона набагато перевищила цей показник. Необхідно пам'ятати, що потрібно уникати як насичених, так і трансжирів, а також надлишку натрію, властивого ковбасам.

Бекон

Бекон є другим продуктом, який не слід вживати, щоб зберегти здорове серце. Він містить 57,7% загального жиру і 21,2% насичених жирів. Ще однією додатковою проблемою, яку представляють жирні продукти, є те, що вони дуже смачні, тому важко з'їдати помірну порцію. Незважаючи на те, що рівень холестерину в крові має чіткий генетичний компонент, його можна контролювати з допомогою правильного харчування.

Суп швидкого приготування

Він містить рафінований цукор у вигляді крохмалю або мальтодекстрину, на додаток до надлишку солі, яка може досягати 2 г на порцію. Якщо додати до цього ще те, що в його складі можуть бути пальмові жири, буде катастрофічна комбінація. До цієї ж групи належать і бульйонні кубики для приготування їжі.

Алкоголь може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань

Алкоголь

Хоча існує думка про те, що помірне вживання алкоголю може бути навіть корисним для серця, останні наукові дослідження, проведені в Кембриджському університеті, повністю цьому суперечать. Вони показали, що більше п'яти алкогольних напоїв на тиждень може скоротити тривалість життя.

Інше дослідження Каліфорнійського університету підтвердило, що зловживання алкоголем збільшує ризик інфаркту міокарда та інших серцево-судинних проблем, навіть у тих, у кого немає сімейної історії або факторів ризику.

Бутербродний сир

Якісний сир складається виключно з молока, солі, сичужних та молочнокислих ферментів, в той час як інші інгредієнти, такі як крохмаль, вказують на сири гіршої якості. Тому важливо розрізняти їх і віддавати перевагу тільки якісному продукту.

Хоча ремісничі сири теж містять насичені жири, вони мають короткий ланцюг, тобто містять від двох до п'яти атомів вуглецю, тому вважаються корисними для здоров'я.

Таким чином, необхідно уникати сирів для сендвічів і інших видів, які можуть містити до 20 г насичених жирів, крім крохмалю, вуглеводів і великої кількості натрію.

Картопляні чіпси

Незважаючи на те, що всі вони багаті на натрій і жири, деякі версії є особливо небезпечними, тому слід уважно стежити за етикетками. Ті, в яких доданий сир, сіль або соус для барбекю, зазвичай мають до 30 г жиру і 2 г натрію. Якщо взяти до уваги, що вони є продуктами, які викликають звикання, дуже важко споживати рекомендовану кількість 30 г.

Енергетичні напої

Крім високого вмісту кофеїну, є й інші збудники, які можуть викликати зміни в роботі серця. Більшість з таких напоїв мають в своєму складі багато цукру, а ожиріння пов'язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань.

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