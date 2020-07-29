Перець чилі: розкрито важливі переваги для здоров'я

Перець чилі має безліч корисних властивостей, серед яких виділяється поліпшення кровообігу, зниження рівня холестерину та активізація обміну речовин.

В регіонах, де він широко використовується, також спостерігається зменшення серцевих нападів і атеросклерозу, повідомляє cure-naturali.it.

Перець чилі здатний пригнічувати ріст ракових клітин

Головним компонентом перцю чилі є капсаїцин – алкалоїд, який надає йому характерний гострий смак. У дослідженні, проведеному Рурським університетом в Бохумі (Німеччина), було виявлено, що він здатний викликати апоптоз (запрограмовану смерть клітин) і пригнічувати ріст ракових клітин товстої кишки, молочної та підшлункової залози.

Крім того, перець чилі допомагає боротися із затримкою води і гіпертонією, має протизапальну дію та запобігає потраплянню токсинів у кров. Також його вживання пов'язують зі зниженням ризику цукрового діабету.

Кому слід уникати перцю чилі?

В цілому гостра їжа дуже корисна, якщо немає специфічних патологій шлунково-кишкового тракту або алергії. Перець чилі протипоказаний тим, хто страждає від виразок, гастроентериту і циститу, вагітним або годуючим жінкам, а також дітям у віці до 12 років.

Крім того, важливо не перевищувати його кількість, оскільки надмірні дози перцю чилі можуть серйозно дратувати внутрішні слизові оболонки, головним чином кишківник та сечовивідні шляхи.

Як позбутися печії?

Капсаїцин розчинний в спирті та жирі, тому, щоб позбутися печії після вживання гострого перцю, можна випити келих вина, з'їсти шматок сиру або соус, приготований з цільного йогурту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як прискорити обмін речовин. До продуктів, які цьому сприяють, насамперед відносяться чай, кава і спеції (кориця, імбир і перець чилі).

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