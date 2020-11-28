Рецепти пісних страв від відомих шеф-кухарів: пиріг від Джеймі Олівера, сібас від Гордона Рамзі

28 листопада настав Різдвяний піст. Тобто протягом 40 днів потрібно обмежувати себе в їжі, не вживаючи м'ясо, молочні продукти та яйця. Але це не привід відмовлятися від смачних страв.
Кімчі від Євгена Клопотенка, пастуший пиріг від Джеймі Олівера – OBOZREVATEL підготував п'ять цікавих пісних рецептів від відомих кухарів із усього світу.
Кімчі від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
Пекінська капуста – 1 качан
Рисове борошно – 3 ст. л.
Морква – 1 шт.
Зелена цибуля – 1-2 пучки
Редька – 1 шт.
Корінь імбиру – 2 см
Болгарський перець – 300 г
Перець чилі – 300 г
Часник – 5-6 зубчиків
Коріандр – 1 ч. л.
Цукор – 2 ст. л.
Сіль – 7-8 ст. л.
Вода – 2 скл.
Приготування. Пекінську капусту або салат промити, потім розрізати на чотири частини, після чого скласти в миску і присипати сіллю, щоб листя дало сік. У сотейнику змішати дві склянки води з рисовим борошном, варити до однорідної маси, і поки вона буде остигати, необхідно приготувати соус Канкочі.
Соус. Солодкий болгарський перець, перець чилі, часник і імбир пропустити через м'ясорубку або збити в блендері до однорідності.
Другий етап. Зелену цибулю нарізати шматочками по 4-5 см, моркву порубати півкільцями або тонкою соломкою, редьку нашаткувати тонкими смужками. Промити від солі капусту, додати до неї коріандр, суміш із рисового борошна, соус та овочі. Все перемішати і залишити маринуватися на один або два дні.
Рецепт взято з сайту Євгена Клопотенка klopotenko.com.
Пастуший пиріг від Джеймі Олівера
Інгредієнти:
Картопля – 600 г
Солодка картопля – 600 г
Морська сіль / мелений перець – за смаком
Маргарин – 40 г
Ріпчаста цибуля – 1 шт.
Морква – 2 шт.
Часник – 3 зубчики
Селера – 2 стебла
Насіння коріандру – 1 ст. л.
Оливкова олія – 3 ст. л.
Чебрець – половина пучка
Печериці – 350 г
Овочевий бульйон – 100 мл
Консервована сочевиця – 1 банка
Консервований нут – 400 г
Петрушка / розмарин – 1 гілочка
Цедра одного лимона
Хлібні крихти – 30 г
Червоне сухе вино – 50 г
Приготування.
Овочевий бульйон. Для нього нам будуть потрібні морква, селера і цибуля. Дрібно нарізані цибулю та моркву обсмажити до золотистого кольору, потім разом із селерою додати в каструлю та варити пів години, додавши сіль і спеції.
Пастуший пиріг. Солодку і звичайну картоплю промити, почистити та варити до м'якості. До того ж солодку картоплю найкраще додати в воду, що кипить, за 15 хвилин після звичайної. Потім злити воду і розім'яти овочі в пюре з маргарином, сіллю і перцем.
Цибулю, моркву, селеру та два зубчики часнику дрібно порізати. На сковороду з оливковою олією додати товчений чебрець, обсмажити 10 хвилин. Покласти на сковороду дрібно порізані гриби, приправити їх оцтом і червоним вином. Потім додати до них сочевицю й нут. Дочекатися, поки суміш загусне, після чого покласти листя петрушки, приправи та перекласти у велику форму.
Зверху на овочі викласти пюре. В окремій мисці змішати часник, ложку оливкової олії, хлібні крихти, розмарин і лимонну цедру. Приправити цією масою пиріг та запікати 10 хвилин, а потім ще 2-3 хвилини в грилі.
Пісний борщ із білими грибами від Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти:
Риба (короп) – 1 кг
Квасоля біла замочена – 0,5 склянки
Картопля – 3 шт.
Капуста – 100-150 г
Морква – 2 шт.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Буряк – 2 шт.
Лавровий лист, перець, сіль – за смаком
Гриби (білі, сушіння) – 100 г
Томатний соус – 3 ст. л.
Лимонний сік – 0,5 ч. л.
Вода – 3 л.
Приготування. Рибу посолити та запікати 20-30 хвилин. Квасолю, попередньо замочену на дев'ять годин у холодній воді, покласти в каструлю та довести до кипіння. Туди додати моркву з буряком. Окремо зварити гриби, бульйон не виливати.
Моркву й буряк дістати, нарізати соломкою та покласти туди ж на 10 хвилин. Цибулю та ще одну моркву обсмажити й додати до буряка. Рибу розрізати, також покласти в каструлю, туди ж додати гриби. Варити 20 хвилин, після чого покласти спеції, бульйон із-під грибів, цукор і трохи лимонного соку. Залишити ще на п'ять хвилин і прибрати з вогню.
Сібас із кисло-солодким соусом з перцю від Гордона Рамзі
Інгредієнти:
Філе білої риби (тріска / дораду / пеленгас / горбань) – 500-600 г
Свіжий чебрець – 5-6 гілочок
Сіль – 10 г
Топлене масло гхі (можна замінити вершковим маслом) – 30 г
Для соусу:
Цибуля-шалот – 250 гр.
Перець болгарський червоний – 300 г
Оливкова олія – 50 г
Базилік – 30 г
Вермут – 55 г
Білий винний оцет – 35 г
Вода – 200 г
Сіль – 5 г
Бадьян – 2 зірочки
Приготування. Рибу розділити на філе, дістати всі кістки, потім розрізати на великі шматки завширшки 15 см, у кожному з них зробити поперечні надрізи по 5-7 мм, туди додати сіль і чебрець.
На змащену маслом розігріту сковороду викласти філе, смажити з двох сторін. Коли на зрізі риба стане білою, тримайте ще пів хвилини, а потім знімайте з вогню.
Соус. Цибулю та болгарський перець помити, почистити. Цибулю нарізати дрібно, перець – кубиками. У сотейник на розігріту оливкову олію викласти цибулю і тушкувати до м'якості, підливаючи воду. Додати туди перець, сіль, бадьян, оцет. Тушкувати овочі десять хвилин, потім додати базилік і потримати ще три хвилини. Потім збити масу в блендері та подавати з рибою.
Пісні капустяні котлети від Алли Ковальчук
Інгредієнти:
Чверть невеликої капустини
Картопля – 2 шт.
Кріп – кілька пучків
Цибуля – 0,5 шт.
Сухий часник – за смаком
Морква – 1 шт.
Манка – 2 ст. л.
Сіль – за смаком
Для панірування:
Борошно – 2 ст. л.
Манка – 2 ст. л.
Приготування. Картоплю зварити, розім'яти в пюре та додати сіль і дрібно нарізаний кріп. Капусту натерти разом із цибулею на дрібній тертці, перемішати рукою, щоб вийшов сік. Туди ж натерти моркву, додати сіль і спеції – мелений часник і перець.
Отриману масу присипати манкою, почекати, поки набухне. Після цього додати до капусти три ложки пюре, перемішати до однорідності та смажити з двох боків до золотистої скоринки. Можна використовувати для панірування борошно й манку.
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