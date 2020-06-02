Піца в чашці за 5 хвилин: унікальний спосіб приготування

Страви, які можна приготувати в мікрохвильовій печі, не перестають дивувати. Піца в чашці – яскраве тому підтвердження. Знадобиться всього лише 5 хвилин часу і невелика кількість інгредієнтів, щоб насолодитися незабутнім смаком.
OBOZREVATEL спільно з food.ndtv.com пропонує ознайомитися з унікальним і швидким способом її приготування.
Піца з ковбасками в чашці
easywaylife
Інгредієнти:
Для бази:
4 столові ложки борошна
1/8 чайної ложки розпушувача
Щіпка харчової соди
Дрібка солі
1 столова ложка оливкового або рослинного масла
2-3 столових ложки молока
Для начинки:
1 столова ложка соусу для піци
4 столові ложки тертого сиру моцарелла (можна і більше)
1 чайна ложка сушеного орегано
1 чайна ложка червоних пластівців чилі
5-6 маленьких скибочок чорних оливок (замість них можна використовувати солодкий перець, гриби або будь-яку іншу начинку на свій вибір)
Приготування:
Насипте в чашку борошно, розпушувач або харчову соду і сіль. Добре перемішайте виделкою або ложкою.
Додайте молоко і масло, а потім знову перемішайте.
Далі йде соус для піци – рівномірно розподіліть його по поверхні рідкого тесту.
Покладіть зверху сир, перець чилі, маслини і посипте орегано.
Поставте чашку в мікрохвильову піч на 1-2 хвилини або поки тісто не підніметься.
Після цього піца готова до вживання.
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