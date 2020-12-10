Половина ресторанів "піде" в онлайн до 2025 року, – дослідження

До 2025 року 54% виручки закладів припадатиме на замовлення, які зроблені онлайн. У порівнянні з 2019 роком цей процес прискорився втричі. А вже через 5 років доля доставки збільшиться до 23%.

Про це йде мова у звіті компанії Incisiv, присвяченому діджіталізаціі роботи ресторанів швидкого харчування у США і Канаді. Згідно з дослідженням, 2020 рік став переломним в контексті переходу ресторанної галузі в діджитал.

Також у дослідженні йде мова про те, що ресторани активно інвестують в IT, але водночас основна увага приділяється онлайн-інструментам, а не вирішенню конкретних бізнес-завдань. У результаті рівень задоволеності користувачів на сьогоднішній момент складає 40% для замовлень з собою і лише 25% – на доставку.

"Цифрова зрілість бізнесів в цьому сегменті набагато нижче, ніж в інших областях, таких як e-commerce або travel. Успішними зможуть стати ті компанії, які сфокусуються на призначеному для користувача досвід, ефективності бізнес-процесів і ROI", – йдеться в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український лікар Євген Комаровський розповідав, чи можна заразитися коронавірусів через готову їжу з доставки.

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