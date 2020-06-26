Помідори зберігати в холодильнику чи ні: вивчення німецького досвіду

Чи потрібно зберігати помідори в холодильнику при 7 ° C або при кімнатній температурі близько 20 ° C, щоб отримати максимально можливий аромат і смак?

Це питання було предметом дебатів протягом багатьох років, воно є не таким легковажним, як здається на перший погляд, повідомляє ilfattoalimentare.it. Тому що протягом як мінімум двох десятиліть споживачі у всьому світі скаржилися на відсутність органолептичних властивостей у овочів, особливо у томатів. Відповідь має значення для прийняття важливих рішень. Наприклад, які рекомендації дати роздрібним продавцям для збереження продуктів і для їх продажу.

З цієї причини дослідники з сільськогосподарського факультету Геттінгенського університету, Німеччина, піддали два нових сорти томатів і три сорти, з яких вони були отримані, однаковим випробуванням за умовами зберігання. Після збору врожаю, один день зберігали продукт при 12,5 ° С, два дня при 20 ° С і потім 4 дні при 7 або при 20 ° С. Потім вони провели серію тестів з групою професійних дегустаторів, яку навчені оцінювати консистенцію м'якоті, солодощі, соковитості та кислотності, та прийшли до несподіваного висновку. Вони також вимірювали летючі й нелеткі речовини різними аналітичними методами, включаючи два типу газової хроматографії.

Як повідомляється в Frontiers in Plant Science, між двома методами консервації немає різниці відносно концентрації летючих речовин. Те ж саме стосується також томатів для прекурсорів летючих речовин, отриманих з жирних кислот, для лікопену і бета-каротину і для цукрів: в двох методах консервації тенденція подібна. Скоріш за все, те, що впливає на характеристики томата, - це сорт, до якого він належить, особливо щодо аромату, а також тривалість зберігання, яка, очевидно, повинна бути якомога коротшою, починаючи з моменту збору врожаю.

На характеристики помідору впливає сорт, до якого він належить Getty

Тому, якщо ви хочете мати більш смачні та ароматні помідори, вам не слід зосереджуватися на тому, як їх зберігати: в розумних межах навіть при низьких температурах і холодильнику буде хороший результат. Скоріш за все, важливо вибрати правильний сорт, який буде вжито якомога швидше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у спекотні дні особливо актуальною стає тема безпечного зберігання їжі. Не варто недооцінювати силу хорошого холодильника: він збереже вашу їжу безпечною та смачною, якщо ви не будете нехтувати певними правилами.

Один з найпростіших способів зробити це - регулярно обслуговувати та чистити холодильник.

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