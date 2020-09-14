П'ять свіжих ідей страв на осінь: рецепти від шеф-кухаря

Шеф-кухар Марина Корсун поділилася п'ятьма рецептами на осінь, які можна приготувати з сезонних продуктів.

Це австрійський сніданок кайзершмаррн з яблучним пюре, брускета з козячим сиром і запеченим виноградом, морський окунь з морквяним пюре, качина грудка з чіпсами кейл і соусом з винограду і агрусу, паста конкільоні з соусом ромеско і сирним кремом лабне, пише Wonder Україна.

Брускета з козячим сиром і запеченим виноградом

Брускета – традиційна італійська закуска Фото: wonderzine.com.ua

Для брускети потрібен цільнозерновий хліб на заквасці. Подають блюдо з козячим кремом, виноградом, лісовими горіхами та гранатовим соусом.

Інгредієнти: 1 хліб на заквасці, 70 грамів рожевого винограду сорту "Кардинал", 50 грамів сиру лабне, 50 грамів козячого сиру шевр, гілочка чебрецю, жменя лісових горіхів, оливкова олія extra virgin, гранатовий сік.

Приготування

Підсмажуємо хліб на сковороді або грилі. Змішуємо сири лабне і шевр. Обсмажуємо виноград. Намазуємо сир на хліб, посипаємо виноградом. Поливаємо гранатовим соком. Посипаємо горіхами, чебрецем і оливковою олією.

Качина грудка з чіпсами кейл і соусом з винограду і агрусу

Качина грудка з чіпсами кейл і соусом з винограду і агрусу готується за технологією Су-від Фото: wonderzine.com.ua

Качку попередньо необхідно приготувати за технологією Су-від: помістити її до вакуумного пакету зі спеціями і маслом, занурити в спеціальне обладнання Су-від на 58 градусів на годину або, якщо немає такої можливості, просто замаринувати. Агрус можна взяти заморожений.

Інгредієнти: 1 качина грудка, 50 грамів апельсинового фрешу, сіль, перець, чебрець.

Соус: 100 грамів курячого бульйону, 50 г меду, перець, три види винограду, агрус, розмарин, кардамон.

Чіпси кейл: 100 грамів капусти кейл, 10 грамів оливкової олії, сіль.

Приготування

Замаринувати і обсмажити грудку до стану медіум. Качину шкіру надрізаємо спочатку прямими лініями, а потім перпендикулярними до них у формі решітки, довго витоплюємо жир, поки шкірка не стане тонкою і хрусткою. Нарізаємо м'ясо слайсами. Робимо соус. Змішуємо всі рідкі інгредієнти, кардамон, розмарин і випаровуємо. В кінці додаємо ягоди. Капусту кейл змащуємо маслом, солимо та при низькій температурі сушимо в духовці. Подаємо грудку, рясно поливши соусом і зверху виклавши чіпси.

Кайзершмаррн з яблучним пюре

Кайзершмаррн з яблучним пюре – традиційне австрійське блюдо Фото: wonderzine.com.ua

Це традиційне австрійське блюдо, яке готується як млинці. Подається гарячим з двома соусами: пряним яблучним пюре з корицею та апельсином і кленовим сиропом.

Інгедієнти

Яблучне пюре: 300 грамів яблук, 2 грами кориці, 2 грами цедри апельсина.

Кайзершмаррн: 90 грамів борошна, 2 яйця, 20 грамів цукру, 125 грамів молока, цедра двох апельсинів, 20 грамів темних родзинок.

Приготування

Яблука запікаємо в духовці, поки вони не стануть м'якими. Охолоджуємо, збиваємо разом з цедрою апельсина і корицею в блендері – соус готовий. Потім збиваємо яйця з цукром, додаємо борошно, молоко й промиті родзинки. Розігріваємо сковороду, обсмажуємо млинці на вершковому маслі з двох боків до золотистої скоринки. Ділимо лопаткою на маленькі шматочки. Посипаємо цукровою пудрою і подаємо з соусом.

Морський окунь з морквяним пюре

Морський окунь на подушці з морквяного пюре Фото: wonderzine.com.ua

Інгредієнти: 1 морський окунь, 50 грамів вершкового масла, сіль, перець, лимонна цедра, чебрець, кінза, оливкова олія.

Для пюре: 300 грамів моркви, 2 грами коріандру, сіль, 50 грамів курячого бульйону, 100 грамів кокосових вершків.

Для сальси: 20 грамів консервованого персика, 10 грамів стебла селери, 10 грамів болгарського перцю, 2 грами свіжого імбиру.

Приготування

Рибу замаринувати, обсмажити у вершковому маслі. Обсмажити моркву, потушити зі спеціями, зробити пюре і розвести курячим бульйоном і кокосовими вершками. Продукти для сальси дрібно нарізати кубиками. Подавати рибу на подушці з морквяного пюре, зверху посипавши сальсою, кінзою та оливковою олією.

Паста конкільоні з соусом ромеско і сирним кремом лабне

Паста конкільоні – вид пасти, яка нагадує мушлю Фото: wonderzine.com.ua

Конкільоні – це вид пасти, яка нагадує мушлю. Їх зазвичай начиняють сиром або фаршем і запікають. У даному рецепті пропонується подати пасту з крем-сиром, шпинатом, крамблом з хлібної крихти і бекону, в томатному соусі ромеско.

Інгредієнти

Крамбл: 100 грамів відвареної пасти, 100 грамів сиру лабне, 20 грамів бланшованого шпинату (обдати його окропом), хліб, бекон.

Соус ромеско: 100 грамів помідорів, 10 грамів мигдальних пластівців, 5 грамів сухого часнику, 5 грамів оливкової олії, сіль, 3 грами винного бальзаміко, 3 помідори-чері, 5 грамів сиру пекоріно.

Приготування

Відварити пасту до стану al dente (не розварювати). Запекти томати, зняти шкірку. Збити їх блендером з сіллю, сухим часником, бальзаміко, мигдальними пластівцями і оливковою олією. Зробити крихту з беконом, запекти і подрібнити. Подати пасту на соусі, начинивши кремом лабне і шпинатом. Посипаємо крамблом з бекону і тертим сиром пекоріно. Додати трохи зелені і кілька томатів черрі для декору.

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