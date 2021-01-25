Рецепт дня: омлет у мікрохвильовці за 5 хвилин

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У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина. Сьогодні на порядку денному – омлет у мікрохвильовці.

На одну порцію знадобиться:

яйця – 2 шт.

молоко або вершки – 3 ст. л.

болгарський перець – половинка

зелена цибуля – 2 пера

бекон – 2 скибочки

сіль, перець – на смак

В омлет можна додати дрібно різані овочі, бекон або лосось. Джерело: Elise Bauer and Guy Michelier / Simply Recipes

Як готувати:

Яйця збити разом із вершками у великій чашці. Додати дрібно нарізаний перець, цибулю та бекон. Посолити, поперчити, перемішати. Поставити в мікрохвильовку. Запікати при максимальній потужності (800 ват) 3-4 хвилини. Подавати гарячим, за бажанням можна посипати тертим сиром і дрібно рубаною зеленню.

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