Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дня: омлет у мікрохвильовці за 5 хвилин

3.1т
Читати матеріал російською

Сніданок за п'ять хвилин – не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. Пропонуємо вам перевірити цю теорію прямо зараз.

У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина. Сьогодні на порядку денному – омлет у мікрохвильовці.

На одну порцію знадобиться:

  • яйця – 2 шт.

  • молоко або вершки – 3 ст. л.

  • болгарський перець – половинка

  • зелена цибуля – 2 пера

  • бекон – 2 скибочки

  • сіль, перець – на смак

В омлет можна додати дрібно різані овочі, бекон або лосось.
В омлет можна додати дрібно різані овочі, бекон або лосось. Джерело: Elise Bauer and Guy Michelier / Simply Recipes

Як готувати:

  1. Яйця збити разом із вершками у великій чашці.

  2. Додати дрібно нарізаний перець, цибулю та бекон. Посолити, поперчити, перемішати.

  3. Поставити в мікрохвильовку. Запікати при максимальній потужності (800 ват) 3-4 хвилини.

  4. Подавати гарячим, за бажанням можна посипати тертим сиром і дрібно рубаною зеленню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати яйця пашот на сніданок. А також ділився рецептом улюбленого морозива новообраного президента США Джо Байдена.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт дня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz