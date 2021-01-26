Рецепт дня: яблука з вином і чорносливом від Ольги Сумської

Готувати – це просто. Ця фраза – зовсім не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. Пропонуємо вам перевірити цю теорію прямо зараз.
У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть мала дитина. Сьогодні на порядку денному – печені яблука за рецептом акторки і телеведучої Ольги Сумської.
Рецепт пряних яблук Сумська виклала на своїй сторінці в Instagram. Вона пропонує запекти їх з вином, чорносливом і корицею.
Знадобиться:
яблука – 3 шт.
чорнослив – 150 г
курага – 100 г
вода – 150 мл
біле вино – 150 мл
кориця – 1/3 ч. л.
цукор або стевія – на смак
Як готувати:
Яблука помити, почистити від шкірки. Вирізати поглиблення. Скласти туди чорнослив. За бажанням можна додати волоські горіхи.
Скласти в форму, обкласти курагою.
Воду змішати з вином, залити отриманою сумішшю яблука. Посипати цукром і корицею.
Поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 30 хвилин.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Сумська перехворіла на коронавірус і розповіла про симптоми хвороби.
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