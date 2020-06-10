Рецепт: пряна морква, від якої ви прийдете в захват

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, що приготовлені з сезонних продуктів. Сьогодні фудблогер Оксана @vkusno_ob_italii пропонує рецепт пряної моркви - блюдо, від якого вона сама була в захваті, коли вперше її спробувала у неаполітанської сусідки.

https://instagram.com/vkusno_ob_italii?igshid=1rnbs4fciynbe

Складові

5-6 морквин

2-3 зубчики часнику

пучок петрушки

яблучний або білий винний оцет

оливкова олія

сіль, чорний перець

гострий перець (за бажанням)

⠀ Приготування

Почистити та помити моркву. Варити в киплячій підсоленій воді. Дати охолонути.

Нарізати моркву на великі кружечки, часник – на 2-3 частини (часник перед подачею можна прибрати, він виключно для аромату), дрібно нарізати петрушку.

Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити, скропити оцтом і заправити оливковою олією.

Перед подачею дати настоятися в холодильнику мінімум годину.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал