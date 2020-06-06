Рецепт: сирний пиріг з полуницею

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, приготованих із сезонних фруктів та ягід. Сьогодні пропонуємо полуничний десерт від фудблогера Оксани @vkusno_ob_italiі.

Оксана пише, що це найпопулярніший пиріг в її блозі: "І це не дивно: готується дуже швидко, виходить у всіх з першого разу, радує на смак - ніжна ароматна начинка з тонким шаром сирного суфле".

Складові

(Для форми 22-24см)

Для тіста:

300гр борошна

130гр цукру

120гр вершкового масла кімнатної температури

1 велике яйце

1 ч ложка розпушувача ⠀

Для начинки:

250гр рікотти (або іншого м'якого некислого сиру)

250гр полуниці

80гр цукрової пудри

⠀ Приготування

Полуницю нарізати кубиками і перемішати з рікоттою і цукровою пудрою.

У глибокій мисці змішати борошно, цукор, розпушувач, яйце і вершкове масло кубиками. Як би протерти між пальцями тісто, щоб вийшла крихта.

Застелити форму для випічки пергаментним папером, викласти половину тіста, щоб закрити дно і трохи по краях. Далі викласти сирно-полуничну начинку і зверху тісто, пропускаючи його через пальці, щоб вийшов ефект крихти.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.

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