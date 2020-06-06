Ревінь: 3 рецепта оригінальних пирогів від фудблогеров

Завдяки своєму кислуватому смаку черешки листя ревеню часто використовують в якості фрукта в пирогах.
Фудблогери з інстаграм допомогли визначитися з рецептами пирогів за принципом: просто, смачно, красиво. Оскільки їх автори називають свої творіння однаково "пиріг з ревенем", ми диференціювали рецепти по імені автора.
Рецепт від Жені j.testoo – шаховий
https://www.instagram.com/j.testoo
Інгредієнти
Ревінь (стебла) - 7-8 штук
Борошно - 400 грам
Вершкове масло - 250 грам
Цукор - 250 грам
Яйця - 4 штуки
Ванільний цукор - 10 грам
Розпушувач - 10 грам
Молоко - 20 грам
Сіль - щіпка
Цукрова пудра - 50 грам
Спосіб приготування
Розігріваємо духовку до 180 ° .Ревень ріжемо на однакові брусочки, приблизно по 3-4 сантиметри, складаємо в чашу і відставляємо.
https://www.instagram.com/j.testoo
Готуємо тісто
Вершкове масло кімнатної температури збиваємо міксером до пишноти і посвітлення, вводимо до нього цукор. Продовжуючи збивати, в олійно-цукрову суміш вводимо по одному яйцю і потім молоко.
Змішуємо всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, розпушувач, сіль, ванільний цукор і об'єднуємо з сирими. Я змішувала в міксері, недовго, до об'єднання всіх інгредієнтів. У підсумку отримуємо в'язке, липке тісто.
На деко кладемо пергамент або силіконовий килимок, викладаємо тісто і розподіляємо по всій поверхні.
Брусочки ревеню викладаємо довільно, можна, як я, в шаховому порядку, злегка вдавлюючи в тісто. Зверху посипаємо заготовку цукровою пудрою. Ставимо в розігріту духовку на 40-50 хвилин, орієнтуйтеся по вашій духовці. Дістаємо готовий пиріг, даємо охолонути, їмо і насолоджуємося.
Рецепт від Олени elena_zimovskaya_cake – легкий
https://www.instagram.com/elena_zimovskaya_cake
Складові
200 гр вершкового масла
150 гр цукру
150 гр натурального йогурту
2 яйця
1-2 гр (щіпка) солі
5 гр ванільного цукру
1,5 ч.л розпушувача
250 гр борошна
Начинка
Стебла ревеню 7-8 шт
Випікати при t 180 (35-40 хв)
Рецепт тарта від Романа roman_s_edoy - божественний
"Скажу, що я не міг зупинитися. І мені було трохи соромно на пікніку просити ще шматок. Тому взяв сам :) Пиріг робиться максимально просто і швидко. Головне - щоб заповнилося весь простір ревенем. І хочу попередити: він такий божественний тільки коли їси з ванільним морозивом. Так як цукру поклали трохи, то тарт був більше кислий ніж солодкий – морозиво рятувало ".
https://www.instagram.com/roman_s_edoy/м
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Складові
Листкове тісто (заморожене)
Ревінь – близько 1 кг
Кус-кус
цукор
сирний крем
1 яйце
кориця
ванільне морозиво
https://www.instagram.com/roman_s_edoy/
⠀ Приготування
На дно форми викласти пергамент, зверху – тісто. На тісто рівним шаром насипати кус-кус і цукор. Просто, щоб покрило поверхню.
Нарізати ревінь на шматки однакової довжини. Укласти їх стовпчиком.
Сирний крем змішати з яйцем. Яйце збити окремо заздалегідь.
Присипати ревінь зверху цукром і корицею. Зверху рівномірно розподілити половину крем Чизай, змішаного з яйцем.
Поставити в духовку на 45 хвилин при 200 С. За 5 хвилин до закінчення випікання намазати іншою частиною крем Чизай.
Дістати, додати ванільне морозиво і насолоджуватися.
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