Що приготувати з черствого хліба: рецепти й лайфхаки

Всі ми знаємо, що хліб – всьому голова. Нам із дитинства вбивали думку, що хліб необхідно поважати і викидати його в жодному разі не можна.

Водночас дослідження показують, що кожен мешканець землі за своє життя викидає в середньому 30 кілограмів хлібобулочних виробів. А все тому, що нам ніхто не розповідає, що можна зробити з підсохлим хлібом.

Редакція FoodOboz вважає цей факт дуже несправедливим, тому розповідає, що можна приготувати з черствих хлібних попок, засохлих багетів і обвітрених шматочків тостового хліба.

Рецепти для тих, хто ніколи не викидає хліб. Джерело: unsplash.com unsplash.com

Сухарики. Найпростіший спосіб використання черствого хліба. Готуйте сухарики на власний смак – звичайні, солоні та часникові, їжте їх в якості перекусу, подавайте як закуску до пива і додавайте в супи і салати.

Панірувальні сухарі. Ще один простий спосіб розумної утилізації черствого хліба. Просто подрібніть підсохлий хліб у блендері і за бажанням додайте в них сіль і прянощі.

Французькі грінки. Популярний сніданок, який можна приготувати лише за п'ять хвилин: підсохлий хліб треба вмочити в суміш зі збитих з молоком яєць і підсмажити на вершковому маслі.

Панцанелла. Тосканський овочевий салат, популярний в Італії у літню пору року. Страва складається зі шматочків розмоченого у воді з оцтом, а потім віджатого черствого хліба, томатів, червоної цибулі, оливкової олії, солі, перцю та базиліка.

Домашній квас. З засохлих хлібних кірок виходить прекрасний прохолодний напій, детальний рецепт приготування можна подивитися тут.

Оладки. Нарізаний кубиками білий хліб розмочити в молоці, змішати з яйцями, борошном і тертими яблуками, а потім посмажити на змащеній олією пательні до золотавого кольору.

Шарлотка. Пиріг із підсохлої булки готується за схожим принципом, що і звичайна шарлотка, тільки з додаванням розмочених у молоці скибочок хліба. За цією схемою, в принципі, можна готувати будь-які пироги і запіканки з хлібом, куди можна додавати фрукти, ягоди та овочі.

Суп. Так, ми зараз не жартуємо, з черствого хліба можна готувати навіть суп. Більш того, ця страва є присутньою в національній датській, шведській, естонській, фінській кухнях. Сухарі замочують у гарячій кип'яченій воді з додаванням цукру або меду. Коли основа буде готова, її підігрівають і додають зварені в рідкому цукровому сиропі скибки фруктів і злегка підсолоджені цукровою пудрою збиті вершки. А от в італійській кухні є суп Паппа аль помодоро, у якого, на відміну від північноєвропейських страв, основні інгредієнти овочеві – томати в поєднанні з часником і базиліком.

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