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Що готувати з цитрусами: 5 рецептів на цілий день

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Зима не сильно розбещує нас різноманітністю фруктів і ягід, тому доводиться задовольнятися тим, що є. Тобто імпортними цитрусами.

Редакція FoodOboz вирішила, що їсти апельсини, мандарини і грейпфрути просто так – це занадто нудно, тому пропонує вам повноцінне меню на день. Всі рецепти в нашій добірці готуються з додаванням тих чи інших цитрусів.

Тісто для млинців можна приготувати як на молоці, так і на воді, кефірі або сироватці.
Тісто для млинців можна приготувати як на молоці, так і на воді, кефірі або сироватці. Джерело: taste.com.au

Сніданок. Млинці з апельсиновим соусом

Для початку потрібно приготувати тісто. Тісто для млинців можете приготувати на свій власний смак:

Потім готуємо апельсиновий соус. Нам знадобиться:

  • апельсини – 2 шт.

  • яйця – 2 шт.

  • цукор – 100 г

  • вершкове масло – 40 г

  1. Цукор висипати в каструлю. З одного апельсина зняти цедру (без білої частини), додати до цукру.

  2. З апельсинів вичавити сік, додати до цукру з цедрою. Перемішати до розчинення цукру.

  3. Яйця злегка збити виделкою (просто змішати білок і жовток, без утворення піни) і додати до суміші. Залишити хвилин на 20, аби цедра віддала свій аромат. Потім процідити, додати вершкове масло і варити на середньому вогні до загустіння. Важливий момент: суміш не можна кип'ятити, інакше вона згорнеться.

  4. Готовому соусу дати вистигнути і подавати до млинців.

Замість грейпфрута можна взяти сицилійський апельсин.
Замість грейпфрута можна взяти сицилійський апельсин. Джерело: foodiecrush.com

Перекус. Салат з авокадо та грейпфрутом

  • грейпфрут – 1 шт.

  • стиглий авокадо – 1 шт.

  • мікс салату – 2 жмені

  • цибуля – за бажанням

  • сіль, перець – на смак

  • дижонская гірчиця – 1 ч. л.

  • олія – 2 ст. л.

  • лимонний сік – 1 ст. л.

  1. Авокадо почистити і нарізати шматочками. Грейпфрут почистити від шкірки і білих плівок таким чином, аби в нас вийшла м'якоть-філе.

  2. Скласти все в миску, додати мікс салату. За бажанням можна додати нашатковану тонкими півкільцями цибулю. Посолити, поперчити.

  3. Гірчицю змішати з олією та лимонним соком. Отриманою сумішшю заправити салат і добре перемішати.

Морквяно-апельсиновий суп має трохи солодкуватий, освіжаючий смак.
Морквяно-апельсиновий суп має злегка солодкуватий, освіжаючий смак. Джерело: bluejeanchef.com

Обід. Морквяно-апельсиновий суп

  • морква – 600 г

  • цибуля – 2 шт.

  • овочевий бульйон – 3 склянки

  • апельсин – 2 шт.

  • мед – 1 ст.л.

  • сіль, перець – на смак

  • густі вершки або нежирна сметана – для подачі

  1. Цибулю та моркву почистити, нарізати кубиками. Викласти в каструлю, влити бульйон і готувати хвилин 30. Про те, як приготувати овочевий бульйон, можна подивитися тут.

  2. Коли овочі стануть м'якими, подрібнити суп блендером.

  3. З апельсинів вичавити сік. Додати його в суп, а також мед, сіль і перець на смак, перемішати і довести до кипіння.

  4. При подачі прикрасити вершками або сметаною.

Пиріг з мандаринами можна взяти з собою на роботу в якості перекусу.
Пиріг з мандаринами можна взяти з собою на роботу в якості перекусу. Джерело: rbth.com

Полуденок. Пиріг з мандаринами

  • м'який кисломолочний сир – 900 г

  • мандарини – 500 г

  • борошно – 200 г

  • яйце – 4 шт.

  • цукор – 200 г

  • розпушувач – 2 ч. л.

  • лимон – 1 шт.

  • вершкове масло – 100 г

  • сметана – 200 г

  • олія – 4 ст. л.

  1. Частину сиру (300 г) міксером змішати з олією, яйцем і цукром. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити тісто.

  2. Тісто розкачати, викласти у форму діаметром 24 см, зробити високі бортики і поставити в холодильник.

  3. Поки тісто "відпочиває" приготувати начинку. Лимон помити, натерти на тертушці 1 ч.л. цедри і віджати столову ложку лимонного соку.

  4. Білки відокремити від жовтків, окремо збити білки. Жовтки збити міксером разом із розм'якшеним вершковим маслом і цукром. Додати залишки сиру (600 г), сметану, розпушувач, цедру і сік лимона, все добре перемішати.

  5. Мандарини почистити, очистити від плівок, покласти в начинку половину скибочок. Ложкою вмішати збиті білки. Ще раз все добре перемішати.

  6. Дістати з холодильника форму з тістом, викласти сирну масу, зверху заглибити залишилися мандаринові дольки.

  7. Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці протягом години. Якщо верх пирога буде занадто швидко рум'янитися, прикрити його фольгою. Готовий пиріг остудити перед подачею.

Лайм дає курці пікантну кислинку.
Лайм надає курці пікантну кислинку. Джерело: downshiftology.com

Вечеря. Курка з лаймом

  • курячі ніжки або стегна – 600 г

  • лайм – 2 шт

  • соєвий соус – 200 мл

  • вода – 200 мл

  • олія – 3 ст. л.

  1. Курку помити, обсушити паперовими серветками і викласти на розпечену і змащену олією пательню. Смажити на сильному вогні з обох боків до утворення рум'яної скоринки.

  2. Щойно курка стане "засмаглою", влити соєвий соус і воду, а також вичавити сік з лайма. Лайм, який залишиться, нарізати кружальцями та викласти зверху на курку.

  3. Накрити сковороду кришкою і на сильному вогні тушкувати хвилин 5-7.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт
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