Що готувати з цитрусами: 5 рецептів на цілий день

Зима не сильно розбещує нас різноманітністю фруктів і ягід, тому доводиться задовольнятися тим, що є. Тобто імпортними цитрусами.
Редакція FoodOboz вирішила, що їсти апельсини, мандарини і грейпфрути просто так – це занадто нудно, тому пропонує вам повноцінне меню на день. Всі рецепти в нашій добірці готуються з додаванням тих чи інших цитрусів.
Сніданок. Млинці з апельсиновим соусом
Для початку потрібно приготувати тісто. Тісто для млинців можете приготувати на свій власний смак:
Потім готуємо апельсиновий соус. Нам знадобиться:
апельсини – 2 шт.
яйця – 2 шт.
цукор – 100 г
вершкове масло – 40 г
Цукор висипати в каструлю. З одного апельсина зняти цедру (без білої частини), додати до цукру.
З апельсинів вичавити сік, додати до цукру з цедрою. Перемішати до розчинення цукру.
Яйця злегка збити виделкою (просто змішати білок і жовток, без утворення піни) і додати до суміші. Залишити хвилин на 20, аби цедра віддала свій аромат. Потім процідити, додати вершкове масло і варити на середньому вогні до загустіння. Важливий момент: суміш не можна кип'ятити, інакше вона згорнеться.
Готовому соусу дати вистигнути і подавати до млинців.
Перекус. Салат з авокадо та грейпфрутом
грейпфрут – 1 шт.
стиглий авокадо – 1 шт.
мікс салату – 2 жмені
цибуля – за бажанням
сіль, перець – на смак
дижонская гірчиця – 1 ч. л.
олія – 2 ст. л.
лимонний сік – 1 ст. л.
Авокадо почистити і нарізати шматочками. Грейпфрут почистити від шкірки і білих плівок таким чином, аби в нас вийшла м'якоть-філе.
Скласти все в миску, додати мікс салату. За бажанням можна додати нашатковану тонкими півкільцями цибулю. Посолити, поперчити.
Гірчицю змішати з олією та лимонним соком. Отриманою сумішшю заправити салат і добре перемішати.
Обід. Морквяно-апельсиновий суп
морква – 600 г
цибуля – 2 шт.
овочевий бульйон – 3 склянки
апельсин – 2 шт.
мед – 1 ст.л.
сіль, перець – на смак
густі вершки або нежирна сметана – для подачі
Цибулю та моркву почистити, нарізати кубиками. Викласти в каструлю, влити бульйон і готувати хвилин 30. Про те, як приготувати овочевий бульйон, можна подивитися тут.
Коли овочі стануть м'якими, подрібнити суп блендером.
З апельсинів вичавити сік. Додати його в суп, а також мед, сіль і перець на смак, перемішати і довести до кипіння.
При подачі прикрасити вершками або сметаною.
Полуденок. Пиріг з мандаринами
м'який кисломолочний сир – 900 г
мандарини – 500 г
борошно – 200 г
яйце – 4 шт.
цукор – 200 г
розпушувач – 2 ч. л.
лимон – 1 шт.
вершкове масло – 100 г
сметана – 200 г
олія – 4 ст. л.
Частину сиру (300 г) міксером змішати з олією, яйцем і цукром. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити тісто.
Тісто розкачати, викласти у форму діаметром 24 см, зробити високі бортики і поставити в холодильник.
Поки тісто "відпочиває" приготувати начинку. Лимон помити, натерти на тертушці 1 ч.л. цедри і віджати столову ложку лимонного соку.
Білки відокремити від жовтків, окремо збити білки. Жовтки збити міксером разом із розм'якшеним вершковим маслом і цукром. Додати залишки сиру (600 г), сметану, розпушувач, цедру і сік лимона, все добре перемішати.
Мандарини почистити, очистити від плівок, покласти в начинку половину скибочок. Ложкою вмішати збиті білки. Ще раз все добре перемішати.
Дістати з холодильника форму з тістом, викласти сирну масу, зверху заглибити залишилися мандаринові дольки.
Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці протягом години. Якщо верх пирога буде занадто швидко рум'янитися, прикрити його фольгою. Готовий пиріг остудити перед подачею.
Вечеря. Курка з лаймом
курячі ніжки або стегна – 600 г
лайм – 2 шт
соєвий соус – 200 мл
вода – 200 мл
олія – 3 ст. л.
Курку помити, обсушити паперовими серветками і викласти на розпечену і змащену олією пательню. Смажити на сильному вогні з обох боків до утворення рум'яної скоринки.
Щойно курка стане "засмаглою", влити соєвий соус і воду, а також вичавити сік з лайма. Лайм, який залишиться, нарізати кружальцями та викласти зверху на курку.
Накрити сковороду кришкою і на сильному вогні тушкувати хвилин 5-7.
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