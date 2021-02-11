Меню на Китайський новий рік: історія, повір'я, рецепти

Наближається Китайський Новий рік: в Азії цю дату святкують у друге новолуння після зимового сонцестояння. В 2021-му році Китайський Новий рік настане 12 лютого о 03:05 за пекінським часом і 11 лютого о 21:05 за Києвом.

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав, історію свята і ділився звичаями і обрядами святкування. Сьогодні FoodOboz розповідає про традиційне новорічне меню в країнах Азії, а також ділиться рецептами приготування азійських страв.

У китайській мові слово "риба" співзвучне зі словом "достаток". Джерело: delicious.com.au

Риба

Обов'язкова страва на святковому столі в Китайський Новий рік. Справа в тому, що в китайській мові слово "риба" співзвучне зі словом "достаток" і китайці свято вірять: якщо на святковому столі є страви з риби, то новий рік обов'язково принесе прибуток і процвітання. Крім того, китайські народні повір'я кажуть, що якщо під кінець року вдома є достаток, то наступного року на родину чекає ще більше достаток.

Найчастіше на святковому столі можна зустріти рибу, приготовлену на пару. А ось вибір риби залежить від співзвуччя її назви зі добрими побажаннями:

Карась: перший ієрогліф у слові "карась" звучить як китайське слово "удача". Тому вважається, що карась на святковому столі принесе успіхи наступного року.

Короп: перша частина китайського слова "короп" вимовляється так само, як і слово "подарунок". Страви з коропа на новорічному столі означають побажання добробуту.

Сом: китайське слово "сом" співзвучно зі словосполученням "річні надлишки". А це означає, що страви з сома принесуть вам цілий рік достатку.

Ми пропонуємо приготувати шашлик із сома, запеченого в духовці коропа, а також маринованого карася.

Чим більше пельменів ти з'їси, тим більше грошей заробиш в майбутньому році. Джерело: YouTube

Пельмені

Китайські пельмені цзяоцзи – ще одна обов'язкова страва на новорічному столі. Вся справа в тому, що китайські пельмені формою нагадують традиційні лодкоподібні злитки срібла, які були в обігу в Китаї до грошової реформи минулого століття. Звідси, власне, пішло повір'я: чим більше пельменів ти з'їси на Новий Рік, тим більше грошей заробиш у майбутньому році.

Пельмені зазвичай готують всією родиною напередодні Нового Року: для начинки дрібно рубають м'ясо та овочі, загортаючи все у рисове тісто. А потім варять, смажать, запікають або готують на пару. Найпопулярніші начинки – свинячий і курячий фарш, дрібно нарізані креветки або риба, рубана яловичина та овочі.

Рецепт китайських пельменів можна подивитися тут.

Смажені спрінг-роли символізують злитки золота. Джерело: dinnerthendessert.com

Спрінг-роли

Рулетики з рисового паперу з різноманітною начинкою називають "спрінг-ролами" оскільки вони теж є однією з традиційних страв Китайського Нового Року, який китайці називають Святом весни.

Рулетики мають назву чуньцзюань, страва особливо популярна на сході Китаю: в провінціях Цзянсі, Цзянсу, Шанхай, Фуцзянь, містах Гуанчжоу, Шеньчжень і Гонконг. Начинкою може бути дрібно рубане м'ясо, овочі і морепродукти: все це загортають в тонке рисове тісто, і потім обсмажують до хрусткої скоринки. Рулетики виходять красивого золотавого кольору і нагадують золоті злитки. З'їсти цю страву на свято означає фінансове благополуччя в новому році.

Рецепт спрінг-ролів можна подивитися тут: даємо базовий рецепт з креветками, який можна їсти в необсмаженому вигляді (так би мовити, ЗСЖ-варіант). Якщо ж ви хочете "золоті злитки", обсмажте роли у великій кількості олії до апетитного хрускоту.

Пригощаючи рисовим пирогом, китайці бажають процвітання та підвищення рівня життя. Джерело: freshfromthe.com

Рисовий пиріг

Пиріг няньгао на новорічному столі в Китаї символізує побажання процвітання у бізнесі. У китайській мові назва "няньгао" співзвучна з фразою, що означає "підніматися все вище з кожним роком". Тому китайці впевнені, що ця страва приносить удачу в новому році і, пригощаючи пирогом друзів і рідних, бажають процвітання бізнесу і підвищення рівня життя.

Готується пиріг з клейкого рисового борошна, цукру, каштанів, китайських фініків і листя лотоса. Редакція FoodOboz на автентичність не претендує, тому пропонує приготувати рисовий пудинг або запіканку з рису: і те, і те можна віднести до рисового пирога.

Локшина – символ довголіття на новорічному столі. Джерело: howdaily.com

Локшина

Локшина на новорічному столі в Китайський Новий рік символізує побажання довгого щасливого життя. У Північному Китаї страву їдять не лише на Новий Рік, але й на весілля і дні народження – таким чином молодятам та іменинникам бажають довгих років життя.

Ця локшина, як правило, довше звичайної, її не розрізають на більш короткі частини, адже чим довшу локшину ти з'їси, тим довшим буде твоє життя. Локшину довголіття в Новий рік китайці можуть як підсмажити і подавати на тарілці, так і відварити і подати в мисці з бульйоном.

Всі рецепти локшини можна подивитися тут.

Помело символізує нескінченне процвітання. Джерело: healthline.com

Фрукти

Традиційними новорічними фруктами китайці вважають мандарини, апельсини і помело: кругла форма і "золоті" кольори фруктів символізують наповненість і багатство.

Крім цього велике значення мають назви цих фруктів. Мандарини й апельсини за народними повір'ями приносять удачу і добробут: обидва слова китайською звучать так само, як і слово "успіх", а один із способів написання слова "мандарин" містить ієрогліф "удача".

А ось помело символізує нескінченне процвітання: китайська назва цитруса по звучанню нагадує слово "володіти". Тому китайці впевнені, що чим більше помело з'їсти, тим більше багатства воно принесе в новому році.

Рецептів не буде, просто купуйте свіжі фрукти. Смачно та корисно: цитруси – чудова профілактика для імунітету.

Рисові кульки тан'юань. Джерело: sbs.com.au

Солодкі рисові кульки

Рисові кульки тан'юань – головна страва на Свято ліхтарів, який вважається останнім днем новорічних гулянь. Тан'юань чимось нагадують японські цукерки мочі (або, як їх ще називають, моті), різниця між ними полягає лише в тому, що тан'юань подають гарячими, щойно відвареними.

Назва страви, а також кругла форма десерту символізує поєднання родину за загальним столом, з'єднання близьких людей у свято. Побажання, пов'язане з рисовими кульками, звучить як "Щасливого з'єднання сім'ї!".

Страву готують з рисового тіста з найрізноманітнішими начинками всередині. Одна з найпопулярніших начинок – солодка червона бобова паста, яку готують з бобів адзуки: вона має ніжну кремову консистенції з приємною легкою солодкістю.

Для тіста:

рисове борошно – 120 г

пшеничний або кукурудзяний крохмаль – 15 г

білий цукор – 8 г

сіль – щіпка

вершкове масло – 5 г

гаряча вода (окріп) – 90 мл

Для начинки:

паста з бобів адзуки Хун Доу Ша – 220 г

рисове борошно – жменя (для присипки)

У миску насипати рисове борошно, додати дрібку солі, цукор і крохмаль. Перемішати і круговими рухами тонким струмком поверх борошняної суміші влити окріп. Потім ложкою або бамбуковими паличками швидко перемішати: має вийти пухка грудкувата маса. Трохи остудити суміш. Коли маса стане теплою (але не холодною), замісити тісто до гладкості й однорідності. Сформувати з тіста кулю, зробити поглиблення, куди покласти розм'якшене вершкове масло. Знову замісити тісто. Вимішувати доти, поки вершкове масло повністю не вбереться. Тісто має стати білим, гладким і еластичним. Розділити тісто на шматочки вагою близько 15 грам. Сформувати з кожного шматочка кульку. Стіл присипати рисовим борошном, викласти бобову пасту і розкачати ковбаскою. Розділити ковбаску на рівні частини. З кожного відрізка пасти сформувати невеличку кульку. Щоб паста не липнула до рук, кататио її в борошні і ліпити припиленними борошном руками. Помістити начинку в шматочки тіста. Для цього потрібно кулю з тіста розплюснути на долоні, покласти всередину начинку і скачати один щільний шар. Кульки з тіста злегка обваляти в борошні, викласти в каструлю з киплячою водою. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити ще хвилини три, поки кульки не спливуть на поверхню. Готові кульки подавати в піалі з водою, в якій вони варилися. Воду вживати не треба, її подають лише для того, щоб кульки не злипалися в тарілці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що на Китайський Новий рік можна зробити оберіг для зміцнення здоров'я: астролог Ефа Форіна запропонувала авторський ритуал, для якого знадобляться два нових рушники та 5 мандаринів.

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