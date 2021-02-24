Що їдять у шкільних їдальнях: 19 світлин з усього світу

Не знаємо, як у вас, а у нас словосполучення "шкільна їдальня" викликає тихий жах і нервовий тик. Світло-жовтий чай, блідо-коричневе какао, злиплі макарони і котлети, в яких хліба завжди було більше, ніж м'яса – все це не викликало жодного бажання відвідувати шкільну їдальню.

Зараз ситуація трохи покращилася, однак все одно в більшій половині українських шкіл готують за збірником рецептур часів Радянського Союзу. Тим часом, в інших країнах шкільні обіди нагадують меню з ресторанів.

Редакція FoodOboz вивчила фотоархіви платформи Reddit, Imgur і Quoraта показує, чим годують школярів у різних країнах світу, пускаючи скупу сльозу через те, що вміст деяких "ланч-боксів" дуже вже відрізняється від шкільного меню часів нашого дитинства.

Наприклад, користувач Reddit з Гонконгу пише, що в їхній школі є салат-бар, суші-бар і кафе, а також діє спеціальне меню від шеф-кухаря. Це сталося після того, як учні та батьки почали вимагати поліпшити якість їжі. Вартість набору на фото нижче – 4,5 долара.

Обід у шкільній їдальні в Гонконзі (Китай). Джерело: spectatoor / Reddit

Ще один обід з однієї зі шкіл Китаю. Джерело: iwazaru / Imgur

Шкільні обіди у Франції – надважлива частина культури. Вибір страв змінюється щодня. Джерело: Elisabeth Arian / Quora

Усі шкільні обіди у Фінляндії безкоштовні. Джерело: apinanaivot / Reddit

Обід в японській шкільній їдальні. Джерело: pubgscrubby / Reddit

Обід у шкільній їдальні на Філіппінах. До будь-якої страви зазвичай подають одну-дві чашки рису. Джерело: Howard Hontanosas / Quora

Обід у шкільній їдальні Індії. Джерело: Kanhaiya Maddhesiya / Quora

Їжа в шкільній їдальні в Німеччині. Джерело: Kat Rectenwald / Quora

Обід зі шкільної їдальні в Сінгапурі. Джерело: traumenddreamz / Reddit

Половинка баклажана з куркою масала в шкільній їдальні у Велиокбританії. Джерело: Jude / Quora

Меню шкільної їдальні в Індонезії. Джерело: Andrianto Hadi / Quora

Шкільний обід у Колумбії. Джерело: buckeyespud / Reddit

У Румунії зазвичай обідають о 3 годині дня. Тому в школі видають лише легкий перекус. Джерело: andyv / Reddit

Шкільний обід у В'єтнамі. Джерело: aknalumos / Reddit

Обід у шкільній їдальні Південної Кореї. Джерело: Hi_Dream / Reddit

Обід у маленькій приватній школі в Шотландії. Джерело: axemp / Reddit

Обід у шкільній їдальні в штаті Вашингтон (США). Джерело: wwboy1 / Imgur

Обід в шкільній їдальні в Шелбі (Огайо, США). Джерело: DjFly21 / Reddit

Обід у шкільній їдальні в Чапел-Гілл (Північна Кароліна, США). Джерело: Jillredhanded / Reddit

Раніше шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив, що система харчування в українських школах застаріла і негативно впливає не лише на здоров'я учнів, а й на їхню культуру споживання їжі в дорослому житті.

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