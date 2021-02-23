Що купувати на ринках просто зараз: 8 сезонних продуктів

Кінець зими не дуже тішить нас розмаїттям сезонних овочів і фруктів. Якщо відкинути імпортні продукти, вибір дуже невеликий. Однак це не означає, що його зовсім немає.

Редакція FoodOboz розповідає, які сезонні продукти можна купити просто зараз. До речі, де саме купити – на ринку або в супермаркеті – не має великого значення. У великих супермаркетах суворо стежать за зберіганням фруктів і овочів, підтримуючи кліматичний контроль.

Коренеплоди. Морква, буряк, ріпа, редька, бруква, корінь петрушки і селери – беріть усе, що побачите. Ці овочі багаті на вітаміни А і С, клітковину, мінерали, антиоксиданти. Не уникайте пастернаку, він теж містить безліч корисних речовин, а також відмінно покращує імунітет і здатність організму протистояти вірусам і бактеріям. За посиланням можна прочитати рецепт запеченого пастернаку з ріпою. А тут можна дізнатися, що готують з буряка мішленівські кухарі.

Цибуля. Ріпчаста біла, синя, шалот, порей – підійде будь-яка. Дієтологи стверджують, що вживання однієї цибулини на день піде на користь організму: він допомагає знизити рівень холестерину в крові і запобігає атеросклерозу.⁣ А також підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника. Так, цибуля має протизапальну, антиоксидантну дію, зміцнює капіляри, підвищує імунітет. Їсти цибулю можна в будь-якому вигляді – як у сирому, так і в приготованому.

Цитруси. Не казатимемо про користь апельсинів, лимонів, грейпфрутів і мандаринів для організму, ви і так знаєте, що в них міститься величезна кількість вітаміну С, який зміцнює імунітет і допомагає боротися з вірусами. Просто купуйте, їжте їх просто так або готуйте різні страви: салати, млинці, пироги та м'ясо.

Айва. Ще один фрукт, який можна знайти зараз на ринках і в супермаркетах. В айві багато антиоксидантів, які борються з вільними радикалами і зменшують ризик розвитку раку. За своїми антиоксидантними властивостями цей фрукт перевершує чисту аскорбінову кислоту, тому айву рекомендують вживати як природний заспокійливий засіб. Ми пропонуємо приготувати печеню з айвою, настоянку з айви, компот з айви, айвовий джем, а також запекти цілого гусака з айвою.

Коренеплоди і цибуля – найпопулярніші сезонні овочі взимку. Джерело: unsplash.com unsplash.com

Гарбуз. Ще одне джерело мікроелементів, які допомагають організму боротися з різними захворюваннями. Гарбуз корисний у будь-якому вигляді: печений гарбуз, гарбузова каша, гарбузовий сік і навіть насіння гарбуза запобігають розвитку багатьох хвороб. Список рецептів із гарбузом можна подивитися тут.

Хурма. Цей яскравий зимовий фрукт містить практично весь набір корисних речовин: вітаміни А, С, Р, велика частина вітамінів групи В, а також необхідні організму лимонна і яблучна кислоти, магній, калій, йод та інші. Тому хурма допомагає зберегти здоров'я серцево-судинної системи, сприяє зміцненню імунітету, а також нормалізує мікрофлору кишечника і захищає щитоподібну залозу. Рецепти салатів із хурмою можна подивитися тут, а про страви з м'ясом і хурмою читайте тут.

Капуста. Будь-яка капуста, особливо білокачанна і червона, допомагає налагодити роботу кишечника і прискорює процеси травлення. Усе через те, що в ній міститься багато грубої клітковини, за рахунок якої цей продукт нормалізує перистальтику кишечника, що прискорює очищення від залишків неперетравленої їжі. Крім того, у синій капусті містяться антоціани – речовини, які дарують капусті насичений фіолетовий колір і зменшують ризик серцево-судинних захворювань, діабету і деяких видів раку. Рецепти страв із білокачанної капусти дивіться тут. Що приготувати з синьої капусти крім салату, можна почитати тут.

Квашена капуста. Ще одна "чарівна скринька" з вітамінами. Крім того, що у квашеній капусті містяться кисломолочні бактерії, які покращують роботу кишечника, цей ферментований овоч багатий на аскорбінову кислоту (тобто вітамін С), завдяки якій організм краще справляється з різним вірусними та інфекційними захворюваннями. У 100 грамах квашеної капусти міститься до 20 мг вітаміну С. Для порівняння: у 100 г лимона міститься 40 мг "аскорбінки", 100 г грейпфруту – 45 мг, а 100 г апельсину – 60 мг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що китайці склали список продуктів, які необхідно термічно обробляти: це позбавить шкідливих бактерій і допоможе уникнути проблем із травленням.

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