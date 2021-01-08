Що подивитися на вихідних: 15 фільмів про їжу

Ні, ми не будемо вам радити подивитися "Рататуй" або "Їсти, молитися, кохати" – впевнені, ви і без нас чудово знаєте і про мишеня, що філігранно готує страви французької кухні, і про Джулію Робертс, яка в ролі письменниці Елізабет Ґілберт мандрує світом у пошуках їжі та любові.

Замість цього редакція FoodOboz радить інші фільми про їжу – можливо, не такі відомі, але не менш цікаві і душевні. Впевнені: щось із нашого списку ви точно ще не дивилися. Отже, вам буде що подитивися на вихідні.

Крильце або ніжка (1976)

Блискуча французька сатира на індустріалізацію ресторанного бізнесу. Луї де Фюнес у ролі ресторанного критика Шарля Дюшмена, який ратує за збереження кращих традицій французької кухні і веде запеклу боротьбу з власником мережі дешевих ресторанів, де людей годують напівфабрикатами.

Принцеса спецій (2005)

Зірка Боллівуда Айшварія Рай у голлівудській мелодрамі про дівчину, яка за допомогою спецій ворожить і передбачає майбутнє. Все йде добре доти, поки вона не закохується в симпатичного архітектора: спеції в припадку злості і ревнощів починають мститися і їй, і хлопцю.

Смак життя (2007)

Кетрін Зета-Джонс у ролі Кейт – шеф-кухаря мангеттенського ресторану, яка змушена взяти опікунство дочки своєї загиблої сестри. Налагодитися спілкування з дівчинкою їй допомагає Нік, новий колега-кухар. Він не лише знаходить спільну мову з підлітком, але і з часом топить лід у серці цинічної Кейт.

Корпорація "Їжа" (2008)

Скандальна документалка, яка свого часу вчинила багато галасу в гастрономічному світі: фільм зачепив майже всі корпорації, так чи інакше пов'язані з їжею. Стрічка показує непривабливу сторону виробництва м'яса, демонструє, наскільки неекологічним є процес виробництва зернових, а також розповідає, які хімікати використовуються при обробці кінцевого продукту і наскільки це може бути небезпечно для людини.

Джулі та Джулія. Готуємо щастя за рецептом (2009)

Блискуча Меріл Стріп у ролі Джулії Чайлд – американки, яка в середині ХХ століття вирішує навчитися готувати дуже складні на перший погляд страви французької кухні. Паралельно з цим у фільмі показується історія наших днів, де ще одна американка Джулі, озброївшись книгою Чайлд "Освоюючи мистецтво французької кухні", готує всі страви, що представлені у виданні.

Душевна кухня (2009)

Німецька комедія про мінливість ресторанного бізнесу. Власник невеликої забігайлівки на околиці Гамбурга, де подають просту їжу з напівфабрикатів, вирішує спробувати щось новеньке і запрошує в ресторан модного шефа, який повністю змінює концепцію закладу. Проте замість феноменального успіху на ресторанчик чекає мільйон проблем.

Тост (2010)

Душевна драма про хлопчика Найджела, який більше за все на світі любить дві речі: свою маму і готувати. Але мама помирає, тож кулінарія залишається єдиною розрадою в житті Найджела. Однак і це захоплення виявляється під загрозою: тато хлопчика наймає хатню робітницю з обличчям Хелени Бонем Картер, яка а) теж чудово готує; б) здається, хоче зайняти місце покійної мами, одруживши на собі батька Найджела.

Кухар для президента (2012)

Біографічна стрічка про життя шеф-кухаря Даніель Мазе-Дельпеш – першої жінки, яка стала особистим кухарем президента Франції. Погодившись на цю роботу, жінка потрапляє не лише в близьке оточення керівника країни, але і стає учасницею закулісних інтриг головною кухні країни.

Шеф (2012)

Ще один французький фільм про їжу і шеф-кухарів, цього разу з Жаном Рено в одній з головних ролей. "Леон-кілер" грає тут шефа Александра, чий ресторан опиняється під загрозою: в закладі потрібно терміново оновити меню, інакше ресторан позбудеться мішленівської зірки, а сам Александр – роботи. Щоб запобігти цьому, він наймає собі в помічники молодого амбітного шефа Жакі, чия дружина тим часом думає, що він працює маляром.

Прянощі та пристрасті (2014)

Історія індійської сім'ї, яка відкриває ресторан національної кухні в невеликому прованському містечку. Все було би добре, якби вони не відкрили цей заклад буквально через дорогу від фешенебельного ресторану "Плакуча верба" з мішленовськой зіркою. У боротьбі за відвідувачів між власниками закладів починається холодна війна.

Кухар на колесах (2014 року)

Джон Фавро в ролі Карла Каспера – успішного шефа, який після звільнення з зіркового ресторану відкриває фургончик з вуличною їжею, де готує кубинські сендвічі. Мандруючи країною з цим фудтраком, Карл випробовує новий, ні з чим не порівнянний, вид задоволення – як моральний, так і гастрономічний.

Неприємна правда про цукор (2015)

Ще одна шокуюча документалка, цього разу про вплив цукру на наш організм. Журналістка Фіона Філліпс розвіює популярні міфи про цукор і з властивою їй прискіпливістю намагається розібратися, на чому заснована залежність від солодкого у людей. А також разом із командою медиків шукає спосіб, який допоможе скоротити споживання цукру.

Шеф Адам Джонс (2015)

Бредлі Купер в ролі шефа Адама Джонса, який страждає алкогольною та наркотичною залежністю. Погані звички призводять до того, що ресторан Адама "скочується" до двох зірок Мішлен, що для кухаря його рівня є справжнім приниженням. Взявши себе в руки, Адам намагається за всяку ціну повернути своєму закладу третю мішленівску зірку.

Засновник (2016)

Майкл Кітон у ролі Рея Крока, засновника мережі McDonald's. Почавши свій трудовий шлях з торгівлі міксерами, Рей дійшов до того, що після п'ятдесяти він проявив небувалі підприємницькі здібності, ставши одним з найуспішніших бізнесменів у світі і очоливши цілу імперію ресторанів швидкого харчування.

Заборонена кухня (2019)

Ще одна історія про хлопчика, який любить готувати, в нашому списку. Цього разу стрічка оповідає про Ейба з Брукліна, який живе з мамою-єврейкою і татом-палестинцем. Незважаючи на різні релігійні погляди, його батьки не збираються нав'язувати синові ту чи іншу релігію. Чого не можна сказати про бабусь і дідусів, які сваряться на кожному сімейному святі. За допомогою кулінарії Ейб намагається помирити ворогуючих релігійних родичів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про фільми 2020 року, прем'єру яких ви могли пропустити. А також називав кращі міні-серіали минулого десятиліття, про які говорить весь світ.

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