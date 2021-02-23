Рецепт дня: сирна запіканка від Ектора Хіменеса-Браво

Готувати – це просто. Ця фраза – не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально прості страви, з приготуванням яких здатна впоратися навіть малолітня дитина.

Сьогодні розповідаємо, як приготувати знайому всім з дитинства страву – сирну запіканку з родзинками. Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий шеф-кухар і суддя телепроекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво (щоб подивитися відео, доскорольте новину до кінця).

"Неймовірно смачний і легкий рецепт. Ппобалуйте себе та своїх близьких", – написав Ектор.

кисломолочний сир – 500 г

яйця – 3 шт.

сметана – 100 г

мед – 120 г

родзинки – 40 г

кукурудзяний крохмаль – 50 г

ванільний цукор – на смак

ягоди – на смак

сіль – дрібка

вершкове масло – для змащування форми

Змішати сир, яйця, сметану, мед, крохмаль, сіль і ванільний цукор в одній мисці. Добре перемішати і взбити блендером. Засипати родзинки та розмішати. Форму змастити вершковим маслом. Залити суміш у форму, прикрасити ягодами. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 35 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом запеченої курки від відомого шефа Джеймі Олівера. Страва за його рецептом виходить соковитою, м'якою і з хрусткою скоринкою.

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