Сніданок за 10 хвилин: сирні коржики з зеленню

Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.
У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми ділимося рецептом лінивих хачапурі з сиром і зеленню. Готуються вони максимально просто, їх можна їсти на сніданок, а також можна брати на роботу в якості перекусу.
Замість сулугуні можна взяти будь-який сир. Джерело: oetker.co.uk
oetker.co.uk
кефір – 300 мл
сулугуні – 200 г
яйце – 1 шт.
борошно – 100 г
мікс зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 пучок
сіль, перець – на смак
сода – 0,5 ч. л.
олія – для смаження
Сир натерти на дрібній тертушці. Зелень помити, підсушити і дрібно порубати ножем.
У мисці змішати яйце, кефір, соду і борошно – так, аби не було грудочок. Змішувати можна вінчиком або ж можна використовувати блендер. Тісто має вийти за консистенцією як густа сметана.
У тісто додати сир і зелень, посолити і поперчити. Вимішати ложкою.
Наливати порціями на змащену олією сковорідку і смажити як млинці до золотистого кольору з обох боків. Мають вийти пишні коржі.
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