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Сніданок за 10 хвилин: сирні коржики з зеленню

5.1т
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Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом лінивих хачапурі з сиром і зеленню. Готуються вони максимально просто, їх можна їсти на сніданок, а також можна брати на роботу в якості перекусу.

Замість сулугуні можна взяти будь-який сир.

Замість сулугуні можна взяти будь-який сир. Джерело: oetker.co.uk

oetker.co.uk

  • кефір – 300 мл

  • сулугуні – 200 г

  • яйце – 1 шт.

  • борошно – 100 г

  • мікс зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 пучок

  • сіль, перець – на смак

  • сода – 0,5 ч. л.

  • олія – для смаження

  1. Сир натерти на дрібній тертушці. Зелень помити, підсушити і дрібно порубати ножем.

  2. У мисці змішати яйце, кефір, соду і борошно – так, аби не було грудочок. Змішувати можна вінчиком або ж можна використовувати блендер. Тісто має вийти за консистенцією як густа сметана.

  3. У тісто додати сир і зелень, посолити і поперчити. Вимішати ложкою.

  4. Наливати порціями на змащену олією сковорідку і смажити як млинці до золотистого кольору з обох боків. Мають вийти пишні коржі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бананові оладки всього за 10 хвилин і піцу на сковороді за 15 хвилин. А також ділився незвичайними рецептами какао.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
сніданок за 10 хвилин рецепт
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