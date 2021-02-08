Сніданок за 1 хвилину: чіа-пудинг від Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська поділилася рецептом простого сніданку. Рецепт чіа-пудингу вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Ділюся своїм улюбленим рецептом: насіння чіа, вівсяне молоко, сироп агави та ягоди", – написала Могилевська.

Редакція FoodOboz розповідає, як приготувати цю страву. Попереджаємо одразу: чіа-пудинг можна готувати не лише на вівсяному молоці. Ви можете використовувати як коров'яче, так і кокосове, мигдальне, рисове або будь-яке інше рослинне молоко. Також для приготування підійде йогурт або кефір. Окрім того, ви можете "грати" з добавками, додаючи горіхи, кокосову стружку, корицю, какао-порошок або інші спеції та прянощі. Таким чином кожен день ви матимете новий сніданок.

Наталя Могилевська починає день з чіа-пудингу. Джерело: Instagram Наталі Могилевської

Знадобиться:

молоко – 300 мл

насіння чіа – 3 ст. л.

сироп агави, мед або варення – на смак

улюблені фрукти або ягоди

Як готувати:

Молоко налити в півлітрову банку. Всипати насіння чіа, добре перемішати. Залишити при кімнатній температурі хвилин на 30, щоб насіння злегка набухло: для того, щоб десерт застиг рівномірно і не розшаровувався, його не можна одразу прибирати в холодильник. Через півгодини ще раз перемішати: так насіння чіа розподіляться в молоці, а пудинг так само рівномірно загусне. Закрити щільною кришкою і прибрати на ніч у холодильник. За цей час суміш має добре загуснути і стати желеподібною. Зранку дістати, розкласти по склянках, додати сироп агави, варення або мед, прикрасити улюбленими фруктами і ягодами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь рослинного молока, а також ділився рецептами вівсяного, мигдального, рисового, кокосового і соєвого молока.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!