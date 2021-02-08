Сніданок за 1 хвилину: чіа-пудинг від Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська поділилася рецептом простого сніданку. Рецепт чіа-пудингу вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
"Ділюся своїм улюбленим рецептом: насіння чіа, вівсяне молоко, сироп агави та ягоди", – написала Могилевська.
Редакція FoodOboz розповідає, як приготувати цю страву. Попереджаємо одразу: чіа-пудинг можна готувати не лише на вівсяному молоці. Ви можете використовувати як коров'яче, так і кокосове, мигдальне, рисове або будь-яке інше рослинне молоко. Також для приготування підійде йогурт або кефір. Окрім того, ви можете "грати" з добавками, додаючи горіхи, кокосову стружку, корицю, какао-порошок або інші спеції та прянощі. Таким чином кожен день ви матимете новий сніданок.
Знадобиться:
молоко – 300 мл
насіння чіа – 3 ст. л.
сироп агави, мед або варення – на смак
улюблені фрукти або ягоди
Як готувати:
Молоко налити в півлітрову банку. Всипати насіння чіа, добре перемішати. Залишити при кімнатній температурі хвилин на 30, щоб насіння злегка набухло: для того, щоб десерт застиг рівномірно і не розшаровувався, його не можна одразу прибирати в холодильник.
Через півгодини ще раз перемішати: так насіння чіа розподіляться в молоці, а пудинг так само рівномірно загусне.
Закрити щільною кришкою і прибрати на ніч у холодильник. За цей час суміш має добре загуснути і стати желеподібною.
Зранку дістати, розкласти по склянках, додати сироп агави, варення або мед, прикрасити улюбленими фруктами і ягодами.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь рослинного молока, а також ділився рецептами вівсяного, мигдального, рисового, кокосового і соєвого молока.
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