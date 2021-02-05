Сніданок за 10 хвилин: кесадилья з яйцем, шпинатом і квасолею

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більш ніж десять хвилин. Сьогодні ми ділимося рецептом кесадильї.

Кесадилья – це страва мексиканської кухні, яку готують з пшеничного або кукурудзяного коржика з різними начинками. Традиційно в кесадильї як начинку кладуть лише сир. Однак ми пропонуємо більш ситний варіант з яєчнею-скремблом і консервованою квасолею.

круглий перський лаваш – 2 шт.

яйця – 2 шт.

молоко або вершки – 4 ст. л.

консервована квасоля – 3 ст. л.

свіжий шпинат – 1 жменя

сіль, перець – за смаком

твердий тертий сир – 2 ст. л.

олія – для смаження

У традиційному рецепті начинку для кесадильї роблять лише із сиру. Джерело: kelliesfoodtoglow.com kelliesfoodtoglow.com

Яйця збити з молоком або вершками з додаванням солі та перцю. Вилити в нагріту і змащену олією пательню, додати шпинат. Відразу почати мішати: яйця мають схопитися грудочками і перетворитися на кашку. На один лаваш викласти консервовану квасолю і готову яєчню-скрембл. Посипати тертим сиром. Накрити другим лавашем. Викласти на прогріту і змащену маслом сковороду. Обсмажити до золотавого кольору з обох боків. Готовий корж нарізати шматками-трикутниками.

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