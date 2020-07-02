Соєвий білок: озвучено важливі переваги та недоліки

Соєвий білок – це відмінне рослинне джерело всіх незамінних амінокислот, які позитивно впливають на життєво важливі функції організму.

Він має високу енергетичну цінність, підтримує синтез гормонів і сприяє поглинанню поживних речовин. Крім того, його вживання ефективно позначається на відновленні м'язів після фізичної підготовки, захисті організму від вільних радикалів і схудненні, повідомляє mejorconsalud.com.

Переваги соєвого білка

Покращує травлення

Завдяки високому вмісту вітамінів групи В соєвий білок бере участь у ферментативних процесах, які допомагають забезпечити оптимальний процес травлення. Також він важливий для синтезу жирних кислот, оптимізації роботи імунної системи і запобігання запальних захворювань кишечника.

Регулює холестерин

Завдяки лецитину (природному емульгатору) цей рослинний білок допомагає контролювати високий рівень холестерину. Він збільшує секрецію ліпопротеїдів високої щільності, які відомі своєю здатністю видаляти шкідливі ліпіди з артерій.

Підтримує формування м'язової маси

Без сумніву, це одна з головних переваг соєвого білка. З огляду на збалансований запас незамінних амінокислот, він ідеально підходить для збільшення м'язової маси. Його засвоєння допомагає зменшити деградацію волокон і запобігає втомі після тренування.

Бореться із зайвою вагою

Цей різновид рослинного білка є відмінною добавкою для пацієнтів з надлишковою вагою. Оскільки він збільшує витрату енергії та сприяє формуванню м'язової маси, рекомендується для досягнення здорового індексу маси тіла (ІМТ). Однак, щоб побачити бажаний результат, необхідно дотримуватися дієти відповідно до потреб організму.

Запобігає затримці рідини

Калій, який міститься в соєвому білку, дозволяє нейтралізувати надлишок натрію, щоб запобігти затримці рідини. Ця проблема впливає на здоров'я м'язів і збільшення ваги.

Недоліки соєвого білка

Переваги дають достатньо підстав для додавання соєвого білка в свій раціон. Проте його недоліки теж не слід випускати з уваги:

Через наявність геністеїну він впливає на ендокринну систему, а також функції підшлункової та щитовидної залози.

У чоловіків позначається на якості сперми і зниженні рівня андрогенів.

Через присутність фітоестрогенів може призводити до гормональних змін.

Здатний викликати алергічні реакції, а в деяких випадках – алопецію (випадання волосся).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про корисні та шкідливі продукти для щитовидної залози. Необхідно враховувати, що соя та похідні, такі як молоко і тофу, можуть заважати її функціонуванню.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал