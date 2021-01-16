Споживання м'яса зросло у 7 разів: вчені занепокоєні

Світові вчені стурбовані кількістю м'яса, яке щодня вживають люди на землі: за останні півсторіччя цифра збільшилася в сім разів. Вони стверджують, що промислове виробництво м'ясної продукції шкодить і навколишньому середовищу, і здоров'ю людства.

Про це йде мова у новому випуску Meat Atlas (Der Fleischatlas) – щорічній доповіді про методи та вплив промислового тваринництва і м'ясної промисловості. Доповідь у форматі повноцінного журналу раз на рік публікується спільними зусиллями Фонду Генріха Бьолля та організацією "Друзі Землі Європи". Мета видання – інформувати про вплив споживання м'яса на глобальну бідність, зміну клімату, благополуччя тварин, біорізноманіття та міграцію робітників.

У звіті за 2020 рік йже мова про те, що з 1960 року споживання м'яса у світі збільшилося в сім разів. Три мільярди людей, які проживали на Землі 60 років тому, вживали близько 70 млн тонн м'яса на рік, тобто приблизно 23 кг на людину. Однак у 2018 році населення планети досягло 7,6 млрд осіб і споживання м'яса, відповідно, збільшилося. Наразі ця цифра становить 350 млн тонн, тобто 46 кг на людину.

У новому випуску "М'ясного атласу" говориться, що промислове виробництво, яке намагається забезпечити м'ясом населення на землі, дуже шкодить як екології, так і нашому здоров'ю. Наприклад, інтенсивне тваринництво і надмірне вживання антибіотиків призводять до появи резистентних бактерій, що у свою чергу загрожує ефективності медичних препаратів. Знищення лісів під пасовища для домашніх тварин фахівці називають "серйозною загрозою для нашого здоров'я". Вони пояснюють це тим, що дикі тварини таким чином позбавляються природного місця існування та змушені мігрувати ближче до місця проживання людей. А це полегшує передачу вірусів від тварини до людини і може привести до нових пандемій.

Аби якось встановити баланс (тобто і прогодувати населення світу, але при цьому не знищувати ліси та не забруднювати екологію), експерти закликають людство переосмислити харчові звички. Вони радять скоротити вживання м'яса і збільшити в раціоні кількість продуктів рослинного походження, які вимагають значно менших площ для вирощування. На звільнених територіях тоді можна було би відновлювати ліси.

При складанні раціону здорового харчування вчені радять орієнтуватися на такі обсяги: 16 кілограмів м'яса і 33 кілограми молочних продуктів на одну людину на рік. Досвід Індії, а також багатьох африканських країн з їхньою традиційною кухнею показує, що такі обмеження є цілком можливими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що українська компанія Eat Me At розпочала виробництво фаршу, виготовленого на рослинній основі. За смаком таке м'ясо ідентично звичайній яловичині. Також ми ділилися з вами рецептами стейків, які можна приготувати з овочів.

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