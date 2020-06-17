Стала відома користь кави в боротьбі з жировими відкладеннями

Дослідження, опубліковане в The Journal of Nutrition, показало зв'язок між споживанням кави і жировими відкладеннями в організмі людини. Зокрема, у жінок, які п'ють 2-3 чашки на день, кількість жиру менша на 2,8 %.

Група вчених проаналізувала дані Національного обстеження здоров'я і харчування, отримані Центрами США з контролю та профілактики захворювань (CDC). Вони збирали інформацію про кількість чашок кави, які респонденти пили на день, і порівнювали їх з відсотковим вмістом жиру в черевній порожнині, повідомляє webconsultas.com.

Кава зменшує кількість жирових відкладень в організмі

Результати показали зменшення кількості жиру в середньому на 2,8 % незалежно від віку жінок. При цьому, якщо дивитися докладніше, жінки у віці від 20 до 44 років, які пили 2-3 чашки кави в день, мали на 3,4 % нижчий рівень жиру в організмі, ніж ті, хто зовсім не вживав цей напій. У той же час у жінок 45-69 років, які пили 4 чашки або більше, жиру було менше на 4,1 %. Щодо типу кави в дослідженні, вчені вказали, що робота проводилася як з кавою без кофеїну, так і з кофеїном.

Чоловіки також брали участь в експерименті, однак в них співвідношення між відсотком жиру і споживанням кави було менш значущим. Зокрема, було відзначено, що чоловіки в віці від 20 до 44 років, які пили по 2-3 чашки на день, мали менше на 1,3 % загального жиру і на 1,8 % – жиру в тулубі в порівнянні з тими, хто його не пив.

За словами доктора Лі Сміта, провідного автора дослідження, виявлення цього взаємозв'язку дозволяє припустити, що в каві, крім кофеїну, містяться біологічно активні сполуки, які сприятимуть регулюванню ваги тіла і можуть стати багатообіцяючим засобом проти ожиріння.

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Згідно з останніми дослідженнями, кількість кофеїну в подвійному еспресо або його еквіваленті за 3 години до сну викликає 40-хвилинну затримку в біологічних годинниках людини.

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