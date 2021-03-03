Страви на 8 березня: що готували раніше і що приготувати зараз

Незважаючи на хвилю декомунізації, яка кілька років тому прокотилася країною та призвела до масового перейменування вулиць і скасування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, Міжнародного жіночого дня ці нововведення не торкнулися.

Так, Український інститут національної пам'яті ще в лютому 2017 року запропонував скасувати відповідний вихідний і замість цього зробити неробочим Шевченківський день, який відзначається 9 березня. Так, сам Міжнародний жіночий день пропонувалося перейменувати на День боротьби за права жінок. Так, тодішній директор УІНП Володимир Вятрович заявляв, що 8 Березня "давно втратило свій первісний сенс, який полягав у боротьбі за рівність статей, і перетворилося на день привітання жінок".

Однак законопроект про скасування вихідного на честь 8 березня, внесений на голосування Верховної Ради восени 2017 року, не набрав необхідної кількості голосів народних депутатів. Тому ми як і раніше святкуємо Жіночий день або, як його ще називають, Свято весни.

Редакція FoodOboz згадує радянські страви, які можна було побачити на святковому столі, а також розповідає, що можна приготувати їм на заміну.

Замість олів'є можна приготувати салат "Цезар". thespruceeats.com

Олів'є vs Цезар

Олів'є за радянських часів був королем будь-якого святкового столу. Новий рік, 8 березня, день народження, ювілей, хрестини, заручини та будь-яке інше свято не обходилося без салату з варених овочів і докторської ковбаси, заправлених щедрою порцією жирного "Провансалю".

Якщо ви не в змозі відмовити від олів'є, спробуйте принаймні приготувати альтернативний варіант салату без ковбаси і м'яса: наприклад, з грибами, волоськими горіхами, креветками, червоною рибою або кальмарами.

Якщо ж ви готові до експериментів, радимо приготувати салат "Цезар" і даємо кілька рецептів на вибір:

Також замість олів'є можна приготувати ще багато класних салатів, наприклад, з нутом, буряком і сиром, креветками, печінкою, індичкою, картоплею або з тунцем. Рецепти цих салатів можна подивитися тут.

Замість "Мімози" можна приготувати салат з тунцем або лососем. taste.com.au

Мімоза vs Салати з рибою

"Мімоза" – ще одна зірочка святкового столу. Нічого не маємо проти цього салату, самі іноді грішимо порцією варених овочів із рибною консервою та нескінченними шарами майонезу. Однак якщо вже надумаєте готувати його, то змащуйте шари принаймні домашнім майонезом. Або ж приготуйте альтернативну заправку: в цій добірці можна почитати рецепти різних соусів, які стануть прекрасним доповненням до салатів з рибою, м'ясом, птицею і овочами.

Якщо ви хочете приготувати з риби якийсь новий і небанальний салат, радимо вам розглянути ось ці варіанти:

Лосося, до речі, можна засолити самостійно. Запевняємо вас: після того, як ви скуштуєте рибу власного приготування, ви навряд чи купуватимете маринований лосось у магазині. Рецепт тут.

Для начинки авокадо можна використовувати будь-який салат. simple-veganista.com

Фаршировані яйця vs Фаршировані авокадо

Знову-таки, не маємо нічого проти фаршированих яєць, можете їсти їх скільки завгодно і фарширувати як завгодно: хоч перетертими з гірчицею жовтками, хоч подрібненими сардинами в олії, хоч курячим м'ясом, хоч креветками, хоч соусом гуакамоле.

А можете піти трохи далі і розширити власні кулінарні горизонти, нафарширувавши цього разу не варені яйця, а половинки авокадо. По-перше, це красиво. По-друге, корисно. По-третє, цією стравою ви точно здивуєте гостей. Рецепти фаршированих авокадо можна подивитися тут.

Брускетти можна готувати як з м'ясом, так і з рибою чи овочами. lilluna.com

Грінки vs Брускети

А от суть радянських грінок, якщо чесно, нам не до кінця зрозуміла. Навіщо, питається, смажити хліб на олії, потім мазати його маслом або майонезом, а зверху викладати шпроти в олії? Щоб отримати олійну олію? Чи що?

Куди зрозумілішіми є брускети: коли хліб просто запікають у духовці або обпалюють на грилі до хрускоту, натирають часником, трохи збризкують оливковою олією, а потім зверху викладають все, що душі завгодно: томатну сальсу або печені перці, слабосолену сьомгу чи консервований тунець, хамон або прошутто, качину грудку, курку або індичку, моцарелу чи блакитний сир, а також хурму, грушу або персики і багато-багато іншого.

Всі рецепти брускети можна подивитися тут.

Запечена птиця – прикраса святкового столу. unsplash.com

Запечена птиця vs Запечена птиця

А ось тут жодних претензій, тому що м'ясо птиці, та ще й запечене в духовці, це, так би мовити, always a good idea. Запікайте індичку, курку, качку або гуся. Запікайте шматочками або цілими, в рукаві або фользі, з фруктами, овочами або взагалі без нічого – все залежить від вашого настрою, фантазії і смакових уподобань.

Даємо кілька рецептів запеченої птиці на вибір:

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна самостійно приготувати крем-сир "Філадельфія", а також ділився з вами рецептами випічки з солодкими і солоними начинками.