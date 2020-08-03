Страви з кавуна: представлено 5 оригінальних рецептів

Кавун має безліч корисних властивостей і є символом різних літніх страв. З нього можна приготувати холодний суп, лимонад, салати, сорбет або інші десерти.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 5 оригінальними рецептами, опублікованими на directoalpaladar.com.
Кавунний лимонад
Лимонад з кавуна та м'яти
Інгредієнти
1 кг кавуна
20 листочків свіжої м'яти
30 г коричневого цукру
3 лимона (сік)
1 л води
лід в достатку
Приготування
Очистити кавун від шкірки і видалити насіння.
Нарізати його на шматочки і відставити убік.
Промити листя м'яти і розтерти його з цукром.
Помістити кавун в стакан блендера разом з мінеральною водою і соком лимона.
Добре збити, поки не вийде однорідна рідина.
З'єднати з подрібненою м'ятою та цукром.
Додати жменю льоду і добре перемішати.
Поставити в холодильник на годину, а потім подати до столу.
Гаспачо з кавуна та помідорів
Гаспачо з кавуна та помідорів
Інгредієнти
6 середніх помідорів
500 г кавуна
100 г сиру рікота
4 столові ложки оливкової олії
перець
листя свіжого базиліку
сіль пластівцями Fleur de sel
Приготування
Закип'ятити воду і бланшувати помідори протягом 30 секунд, щоб легко зняти шкірку.
Після очищення нарізати їх на шматочки і видалити насіння.
Розрізати кавун і покласти в стакан блендера разом з помідорами.
Додати сіль, перець і дві столові ложки олії.
Збивати 10 секунд при максимальній потужності, дати постояти дві хвилини і ще раз збити.
Перелити в іншу ємність і поставити в холодильник не менше, ніж на годину.
Під час подачі розлити по невеликих склянках або мисках, додаючи порцію рікоти, чайну ложку оливкової олії, листя базиліку і трохи пластівців солі Fleur de sel.
Літній салат з кавуна і персиків
Літній фруктовий салат
Інгредієнти
100 г кавуна
1 персик
30 г свіжого шпинату
60 г сиру фета
20 г насіння гарбуза
сіль
оливкова олія першого віджиму
Приготування
Нарізати кавун на кубики 1x1 см, попередньо видаливши насіння і шкірку.
Фету нарізати шматочками, рівними за розміром кавуну, а персик – скибочками.
Підсмажити насіння гарбуза на сковороді, помішуючи, щоб воно не згоріло.
Помити листя шпинату і підсушити.
Підготувати дві глибокі скляні тарілки або банки, щоб зібрати салат. У кожну з них спочатку покласти ложку листя шпинату, а потім половину кавуна, фети та шпинату. Зверху покласти персик і гарбузове насіння. Приправити сіллю та олією перед подачею.
Середземноморський салат з кавуна і фети
Салат з кавуна та фети
Інгредієнти
700 г кавуна
200 г сиру фета
1 цибулина
120 г чорних оливок
1 чайна ложка сушеного орегано
45 мл оливкової олії екстра-класу
3 листочки свіжої м'яти
сіль і перець за смаком
Приготування
З допомогою спеціальної ложки зробити з кавуна кульки (якщо її немає, можна використовувати звичайну ложку або нарізати кубиками).
Нарізати цибулю дрібними скибочками, фету – кубиками, а помідори черрі – навпіл.
У салатниці змішати ці інгредієнти, додаючи чорні оливки.
Посипати орегано і листям м'яти, приправляючи сіллю та оливковою олією.
Кавунний сорбет
Освіжаючий сорбет з кавуна
Інгредієнти
500 г очищеного кавуна (без кісточок)
125 мл води
60 г цукру
2 ст. л. лимонного соку
дрібка солі
Приготування
У каструлю додати воду і цукор. Розмішати і довести до кипіння.
Як тільки сироп закипить, відрахувати дві хвилини.
Зняти з вогню і перенести його в ємність для охолодження.
Тим часом подрібнити очищений кавун разом з лимонним соком і дрібкою солі.
Змішати його з сиропом і перенести в ємність, яка підходить для морозильної камери.
Заморожувати кілька годин, періодично помішуючи, поки він не набуде потрібної текстури.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому потрібно їсти кавун. У ньому міститься безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. При цьому він має низьку кількість калорій.
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