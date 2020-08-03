Страви з кавуна: представлено 5 оригінальних рецептів

Кавун має безліч корисних властивостей і є символом різних літніх страв. З нього можна приготувати холодний суп, лимонад, салати, сорбет або інші десерти.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 5 оригінальними рецептами, опублікованими на directoalpaladar.com.

Лимонад з кавуна та м'яти

Інгредієнти

Приготування

Поставити в холодильник на годину, а потім подати до столу.

Додати жменю льоду і добре перемішати.

З'єднати з подрібненою м'ятою та цукром.

Добре збити, поки не вийде однорідна рідина.

Помістити кавун в стакан блендера разом з мінеральною водою і соком лимона.

Промити листя м'яти і розтерти його з цукром.

Нарізати його на шматочки і відставити убік.

Очистити кавун від шкірки і видалити насіння.

Гаспачо з кавуна та помідорів

Інгредієнти

Приготування

Закип'ятити воду і бланшувати помідори протягом 30 секунд, щоб легко зняти шкірку.

Після очищення нарізати їх на шматочки і видалити насіння.

Розрізати кавун і покласти в стакан блендера разом з помідорами.

Додати сіль, перець і дві столові ложки олії.

Збивати 10 секунд при максимальній потужності, дати постояти дві хвилини і ще раз збити.

Перелити в іншу ємність і поставити в холодильник не менше, ніж на годину.