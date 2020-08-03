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Страви з кавуна: представлено 5 оригінальних рецептів

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Кавун має безліч корисних властивостей і є символом різних літніх страв. З нього можна приготувати холодний суп, лимонад, салати, сорбет або інші десерти.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 5 оригінальними рецептами, опублікованими на directoalpaladar.com.

Кавунний лимонад

Лимонад з кавуна та м'яти

Лимонад з кавуна та м'яти

Інгредієнти

  • 1 кг кавуна

  • 20 листочків свіжої м'яти

  • 30 г коричневого цукру

  • 3 лимона (сік)

  • 1 л води

  • лід в достатку

Приготування

  1. Очистити кавун від шкірки і видалити насіння.

  2. Нарізати його на шматочки і відставити убік.

  3. Промити листя м'яти і розтерти його з цукром.

  4. Помістити кавун в стакан блендера разом з мінеральною водою і соком лимона.

  5. Добре збити, поки не вийде однорідна рідина.

  6. З'єднати з подрібненою м'ятою та цукром.

  7. Додати жменю льоду і добре перемішати.

  8. Поставити в холодильник на годину, а потім подати до столу.

Гаспачо з кавуна та помідорів

Гаспачо з кавуна та помідорів

Гаспачо з кавуна та помідорів

Інгредієнти

  • 6 середніх помідорів

  • 500 г кавуна

  • 100 г сиру рікота

  • 4 столові ложки оливкової олії

  • перець

  • листя свіжого базиліку

  • сіль пластівцями Fleur de sel

Приготування

  1. Закип'ятити воду і бланшувати помідори протягом 30 секунд, щоб легко зняти шкірку.

  2. Після очищення нарізати їх на шматочки і видалити насіння.

  3. Розрізати кавун і покласти в стакан блендера разом з помідорами.

  4. Додати сіль, перець і дві столові ложки олії.

  5. Збивати 10 секунд при максимальній потужності, дати постояти дві хвилини і ще раз збити.

  6. Перелити в іншу ємність і поставити в холодильник не менше, ніж на годину.

  7. Під час подачі розлити по невеликих склянках або мисках, додаючи порцію рікоти, чайну ложку оливкової олії, листя базиліку і трохи пластівців солі Fleur de sel.

Літній салат з кавуна і персиків

Літній фруктовий салат

Літній фруктовий салат

Інгредієнти

  • 100 г кавуна

  • 1 персик

  • 30 г свіжого шпинату

  • 60 г сиру фета

  • 20 г насіння гарбуза

  • сіль

  • оливкова олія першого віджиму

Приготування

  1. Нарізати кавун на кубики 1x1 см, попередньо видаливши насіння і шкірку.

  2. Фету нарізати шматочками, рівними за розміром кавуну, а персик – скибочками.

  3. Підсмажити насіння гарбуза на сковороді, помішуючи, щоб воно не згоріло.

  4. Помити листя шпинату і підсушити.

  5. Підготувати дві глибокі скляні тарілки або банки, щоб зібрати салат. У кожну з них спочатку покласти ложку листя шпинату, а потім половину кавуна, фети та шпинату. Зверху покласти персик і гарбузове насіння. Приправити сіллю та олією перед подачею.

Середземноморський салат з кавуна і фети

Салат з кавуна та фети

Салат з кавуна та фети

Інгредієнти

  • 700 г кавуна

  • 200 г сиру фета

  • 1 цибулина

  • 120 г чорних оливок

  • 1 чайна ложка сушеного орегано

  • 45 мл оливкової олії екстра-класу

  • 3 листочки свіжої м'яти

  • сіль і перець за смаком

Приготування

  1. З допомогою спеціальної ложки зробити з кавуна кульки (якщо її немає, можна використовувати звичайну ложку або нарізати кубиками).

  2. Нарізати цибулю дрібними скибочками, фету – кубиками, а помідори черрі – навпіл.

  3. У салатниці змішати ці інгредієнти, додаючи чорні оливки.

  4. Посипати орегано і листям м'яти, приправляючи сіллю та оливковою олією.

Кавунний сорбет

Освіжаючий сорбет з кавуна

Освіжаючий сорбет з кавуна

Інгредієнти

  • 500 г очищеного кавуна (без кісточок)

  • 125 мл води

  • 60 г цукру

  • 2 ст. л. лимонного соку

  • дрібка солі

Приготування

  1. У каструлю додати воду і цукор. Розмішати і довести до кипіння.

  2. Як тільки сироп закипить, відрахувати дві хвилини.

  3. Зняти з вогню і перенести його в ємність для охолодження.

  4. Тим часом подрібнити очищений кавун разом з лимонним соком і дрібкою солі.

  5. Змішати його з сиропом і перенести в ємність, яка підходить для морозильної камери.

  6. Заморожувати кілька годин, періодично помішуючи, поки він не набуде потрібної текстури.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому потрібно їсти кавун. У ньому міститься безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. При цьому він має низьку кількість калорій.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Тег
продукти
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